〈台股盤前〉美股翻黑拖累 反彈力道恐受阻

美股周三開高走低，四大指數終場全數盡墨，法人分析，台股昨日雖然留下逾百點下影線，今 (13) 日醞釀反彈，但在美股震盪下，慎防短線反彈後所面臨拉回壓力。

美股在通膨疑慮難脫下，道瓊大跌 117.72 點、那指也跌 20.27 點，費半跌 43.1 點、標普 500 跌 10.54 點；台積電 ADR 也隨著費半走弱，跌近 1%。

台股昨日收跌 117.59 點，但留下 113 點下影線，法人看好可望短線可望反彈，但 16640 至 16770 點區間恐面臨前波套牢賣壓，短線反彈後恐再度面臨拉回壓力。

市場消息方面，中國官媒指出，國家發改委公布電價改革方案，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大為上下浮動均不超過 20%，至於高耗能企業市場交易電價不受上調 20% 限制，台 PCB 廠指出，電力成本占總成約 4-5%，如中國電價上漲超過可容忍程度，必要時將對客戶端進行反映。

不過，隨著終端需求出現變化，上半年強勁復甦的需求如面板、筆電、手機等，拉貨力道明顯疲軟，半導體業也重新進行產能調配，訂單調整的現象蔓延至下游封測端，初期以二線規模較小且客戶較集中的業者受到影響。