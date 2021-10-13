〈美股盤後〉通膨失控隱憂蔓延 Amkor暴跌費半收黑

週二 (12 日) 第三季財報季即將起跑，摩根大通等銀行股率先在週三公布最新財報，華爾街對通膨和供應鏈中斷抱持擔憂，市場觀望氣氛濃厚，道瓊、標普和那指小幅收黑，Amkor 暴跌逾 10%，促使費半跌逾 1.3%。

政經消息方面，美國聯準會 (Fed) 亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 稱，美國通膨飆升持續的時間比預期還要久，高通膨不應再被視為暫時的。

副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，在通膨、就業任務均取得實質進展之下，Fed 啟動縮減購債 (Taper) 的條件幾乎已經獲得滿足。

美國眾議院週二就短期上調政府債務上限提案進行投票，以防止美國債務首見災難性的違約。

國際貨幣基金組織 (IMF) 發布 10 月《世界經濟展望》下修了全球經濟增速預測，從先前的 6.0% 下調至 5.9%。IMF 呼籲聯準會等各國央行應準備迅速採取行動，嚴防通膨失控。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.38 億例，死亡數突破 486 萬例。美國累計確診超過 4454 萬例，累計死亡數超過 71.6 萬。印度累計確診超過 3398 萬例，巴西累計確診 2158 萬例。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 117.72 點，或 0.34%，收 34,378.34 點。

那斯達克指數下跌 20.27 點，或 0.14%，收 14,465.92 點。

標普 500 指數下跌 10.54 點，或 0.24%，收 4,350.65 點。

費城半導體指數下跌 43.1 點，或 1.34%，收 3,178.1 點。

標普 11 大板塊以通訊服務、資訊科技和醫療保健版塊表現最差，僅房地產領等 5 大板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.91%；臉書 (FB-US) 跌 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.032%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.46%。

道瓊成分股多收黑。安進 (AMGN-US) 下跌 2.33%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 1.63%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.6%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.54%；Nike (NKE-US) 上漲 2.04%。

費半成分股成殺盤重心。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.38%；AMD (AMD-US) 上漲 0.34%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.58%；美光 (MU-US) 下跌 3.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.59%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.12%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.96%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.43%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91% 至每股 141.51 美元。由於晶片長期短缺，蘋果可能會將 2021 年 iPhone 13 的生產目標削減高達 1000 萬部。

IC 封測大廠 Amkor 領跌費半，瑞信分析師將 Amkor 股價評級下調至「中立」(Neutral)，Amkor (AMKR-US) 暴跌 10.68% 至每股 22.42 美元。

美光 (MU-US) 也表現不佳，收跌 3.61% 至每股 66.72 美元，創近 11 個月新低。TrendForce 數據顯示，今年第四季 DRAM 價格將下降 3% 至 8%，而明年上半年將出現更大幅度的下滑。

高通 (QCOM-US) 下跌 1.59% 至每股 122.95 美元 ，盤後漲逾 1%。週二高通盤後宣布 100 億美元庫藏股計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.74% 至每股 805.72 美元。中國乘用車協會 (CPCA) 公布數據顯示，中國製特斯拉銷量達 56,006 輛，創下最高銷量紀錄。

美國鋼鐵 (X-US) 上漲 2.25% 至每股 21.80 美元。市場傳出美國鋼鐵等美國本土生產商可能會受益於歐洲鋼鐵進口放緩，以及取消鋼鐵關稅的措施。

經濟數據

美國 9 月 NBIB 小企業信心指數報 99.1，預期 99.5，前值 100.1

美國 8 月 JOLTs 職位空缺數報 1043.9 萬個，預期 1,092.5 萬個，前值 1,093.4 萬個

華爾街分析

週三將公布關鍵通膨數據，即 9 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期，美國 9 月 CPI 年增率仍將高達 5.3%，而核心 CPI 則估計也將落在 4.1% 的高檔區間。

投行 Stifel 分析師指出，週二新聞平淡，華爾街正等待幾個即將到來的市場催化劑，包括 9 月 CPI 和零售銷售、FOMC 會議紀錄以及第三季財報季起跑。

BNY Mellon 首席策略師 Alicia Levine 提到，財報季將提供一個非常好的線索，了解一些供應問題上的進展情況。

Kovitz 投資組合經理 John Buckingham 表示，投資者就像無頭蒼蠅一樣到處亂竄，他們一次只關注一件事，買進，然後又改變主意再賣出

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O'Reilly 認為，市場主要聚焦通脹，人們確實擔心未盡如人意的寒冬，如果企業 (財報發布上) 不能就成本壓力進行正確溝通，可能將看到一些市場波動。



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