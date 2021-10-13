電子股賣壓沉重 台股跌114點收16347點探近月收盤新低

美股周二全面收跌，台股今 (13) 日跟隨日韓股市開高，一度漲至 16500 點之上，貨櫃三雄強勢反彈，但電子股湧現賣壓，IC 設計、PCB、記憶體等族群全面遭遇空方狙擊，拖累指數翻黑，終場下挫 114.85 點，收在 16347.99 點，成交值進一步萎縮至 2571.69 億元。

觀察主要權值股表現，台積電法說登場前夕，今天股價一路在盤下震盪，終場跌 0.7%，收 571 元；聯電重挫逾 3%，收 56.4 元，聯發科、國巨、鴻海、瑞昱等電子股也下挫 2-4%，鴻海、華碩、矽力 - KY、廣達等則力守盤上，大立光平盤作收。

貨櫃三雄今天止跌回穩，長榮一度大漲逾 6%，尾盤漲幅收斂至 3% 內，收 92.9 元，陽明早盤也漲逾半根停板，但終場沒能站穩 90 元關卡，萬海漲近 1%；航空雙雄、亞航、遠雄港表現不俗；不過，散裝航運股裕民、新興、四維航、慧洋 - KY、中航等，今天仍賣壓沉重。

ABF 載板三雄遭到空方狙擊，景碩重挫逾 7%，南電、欣興也有 6% 的跌幅，整體 PCB 族群賣壓重，包括台郡、金像電、定穎、燿華、華通等，均下挫 2-4%。

矽智財廠力旺從歷史高點回落，一度落入跌停，終場收 2095 元，仍居台股第三大高價股，M31、創意連袂重摔 4-5%，IC 設計股殺聲隆隆，晶豪科、新唐、敦泰、鈺創、盛群、驊訊等均遭到大舉調節。

在全球能源危機的推動下，WTI 原油期貨價格站穩每桶 80 美元之上，攀近 7 年新高，油價持續走揚，市場看好有利台塑化庫存價差擴大，今天在買盤追捧下，台塑化一度上漲近 3%，最高來到 105 元，帶動油電燃氣類股指數上漲逾 1%，力抗大盤賣壓。

不過，台塑四寶漲跌互見，台塑今天早盤一度漲至 121 元，隨著賣壓湧現、無力撐盤，轉為下跌 1.7%，台化同步震盪翻黑跌近 1%，南亞則守在盤上。