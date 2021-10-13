通膨增溫 避險情緒高漲推升美元 人民幣中間價調貶165基點

通膨問題引爆市場擔憂情緒，避險資金湧進美元，帶動美元指數創下一年新高，而周三 (13 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 165 基點，報 1 美元兌 6.4612 人民幣。

美國 2 年期公債殖利率躍升至逾 18 個月以來新高，投資人大量拋售美債，認為飆升的能源價格將加深通膨，並可能使聯準會比預期更早採取緊縮貨幣政策。

德國商業銀行指稱，市場避險情緒正在增強中，理由除了通膨外，還有對全球經濟降溫的擔憂，而黃金正從中受惠。如果停滯性通膨的看法在法人間形成共識，不排除金價到年底可能上看每盎司 1900 美元，因為即使聯準會開始縮減量化寬鬆，利率也應該保持在相對較低的水準。

另一方面，IMF 在最新版「世界經濟展望」中表示，預計 2021 年全球 GDP 年增率為 5.9%，比 7 月份的預估下修 0.1 個百分點，但與 2020 年的 3.1% 相比仍有所反彈，並維持預期 2022 年全球經濟成長率 4.9% 不變。

IMF 在報告中警告，全球經濟成長面臨著越來越多的威脅，包括 Delta 變異病毒引發的疫情變化，供應鏈緊俏問題，通膨增溫及食品和能源成本的上升。

今日早盤離岸人民幣在中國進出口數據公布前，保持在平盤約 1 美元兌 6.45 人民幣附近震盪。截至上午 09:37 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4498 人民幣，小值 15 基點，幅度 0.02%。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4492 人民幣，微貶 2 基點。