〈紐約匯市〉殖利率上升 美元指數攀抵1年最高 日圓寫3年新低 

美元對一籃子貨幣周二 (12 日) 觸及一年高點，投資人預期聯準會 (Fed) 將於 11 月宣布縮減購債，且持續從能源價格飆漲當中尋找避險。日圓兌美元改寫三年新低，歐元兌美元貶至去年 7 月迄今低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲，觸及 94.563，為去年 9 月以來最高，改寫 10 月初創下的一年高點。

美國 2 年期公債殖利率周二躍升，改寫 18 個月高點，反映投資人認為能源價格飆漲將使通膨進一步升溫、並加重 Fed 提早行動的壓力，因而拋售美債。

投資人也關注美國預定周三公布的消費者物價指數 (CPI)，和周五公布的零售銷售數據，尋找 Fed 縮減量化寬鬆(QE) 的線索。

Western Union Business Solutions 高級市場分析 Joe Manimbo 說：「數據將非常重要，因其既能說明通膨前景，也能說明第 3 季經濟成長可能放緩的程度。因此，如果再次出現很高的通膨數據，就會鞏固今年縮減 QE 的預期，並可能使市場微調升息時機預期。」

隨著殖利率上揚，日圓在短短三周重挫 4%。澳洲國民銀行 (NAB) 外匯策略主管 Ray Attrill 說：「主要驅動力是，美債殖利率進一步上升，這增加了利差交易的吸引力。」

德意志銀行每月公布的市場信心調查顯示，絕大多數受訪者預期殖利率將從目前水準繼續攀高。

歐元兌美元貶 0.23% 至 1.1525 美元，是去年 7 月以來最低，主因能源價格上漲，令人擔心將推升通膨並削弱經濟成長。

國際油價突破每桶 84 美元之後回落，歐洲煤炭價格目前觸及歷史高點，天然氣價格漲到今年初的四倍。

德國 10 月 ZEW 景氣指數連五個月下滑，且下降 4.2 點，遠遜於市場預期，凸顯供應鏈瓶頸造成的嚴重影響。

大宗商品價格強勁之際，澳幣兌美元攀升 0.16%，報 0.7357 美元。

比特幣下跌 3.02% 至 55750 美元，以太幣跌 1.38% 至 3495 美元。

截至周三 (13 日) 台灣時間約 6:00 價格：