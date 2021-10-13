兒童理財營正夯 ESG元素課程為新亮點

近年來有愈來愈多銀行舉辦兒童理財營，今 (2021) 年即使有疫情干擾，繼上海商銀改以線上理財營後，北富銀也將重啟「小富翁理財營」，且有鑑於後疫情概念，首度加入 ESG 元素課程。

為了讓兒童理財觀念贏在起跑點，北富銀、國泰世華銀行、聯邦銀行、上海商銀等，近年都舉辦各種寓教於樂的兒童理財營。

今年疫情期肆虐，上海商銀防疫親子共學仍不中斷，舉辦線上「兒童理財營」，首次將營隊課程活動轉為全線上進行，線上課程包括：「無痛存錢法」、「利息」、「股票為什麼會漲」、「報酬與風險」等多元課程。

台北富邦銀行「小富翁理財營」是國內歷史最悠久的兒童理財營，至今舉辦超過 20 年，培育超過 6000 名學員，去年因疫情影響停辦，疫後首度加入 ESG 課程，協助孩子及早建立永續的理財素養，從「想要不等於需要」的基本金錢觀開始，推展到資源分享、創造循環的永續共好，藉此從小培養兒童永續金融的概念。

此外，北富銀今年也將維持數位金融相關的課程內容，以及「小小行員體驗」，讓小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶，演練存 / 提款、兌換外幣等各式交易，除了實際體驗銀行的運作，且學習存款、換匯的理財觀念。

考量防疫，北富銀今年將改為多場次、小班制規模的營隊模式，將在全台舉辦 30 場次，於各具特色的北富銀分行進行小班制課程，既可避免群聚，地點選擇也可更多元。今 (13) 日開始為期 3 天的報名，且今年改採免費報名，唯名額有限，額滿為止。

值得一提的是，今年北富銀也提供家長一對一的理財諮詢服務，在課程期間，北富銀將針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金、各類財產信託等議題，開放小富翁家長免費預約諮詢，由專家透過線下或線上形式，給予個人化分析與理財建議。