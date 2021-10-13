當沖降稅延長年限朝野沒共識 送交黨團協商再議

立法院財委會今 (13) 日審查當沖降稅修正草案，但朝野立委對於延長年限無法取得共識，最後決議送交黨團協商再議。

財委會今天審查《證交稅條例》第二條之二、第三條修正草案，除了行政院版的延長三年，民進黨立委沈發惠、國民黨立委曾銘宗、張育美，民眾黨黨團也另提版本。

國民黨立委曾銘宗與羅明才兩人皆主張當沖降稅應常態化。曾銘宗引述數據表示，台股集中市場今年前 9 月當沖比重約 40%、櫃買也有 39% 的比重，比率與其他國家相當，儘管有些個股當沖比重高達 50%，但金管會也針對當沖比重過高的個股設有警示機制。

財政部長蘇建榮則說，當沖降稅目的是為了活絡股市，當沖降稅確實也讓稅收增加，統計至今年 8 月底止，證交稅稅收已將近 2000 億元，超過預算數將近 1000 億元。

金管會副主委蕭翠玲表示，當沖降稅對於活絡股市貢獻不在話下，根據內部評估，如果少了當沖降稅，股市交易量可能會減少約三成，當沖降稅可說是股市活絡的重要助力，但她也說，股市活絡因素很多，不單只有當沖降稅。

不過對於當沖降稅延長年限，朝野立委則各有主張，其中國民黨立委曾銘宗提案當沖降稅應該常態化，民眾黨黨團則提案應延長兩年，而民進黨立委沈發惠、國民黨立委張育美提案版本則與行政院一致，主張再延長三年。

由於朝野立委對於延長年限無法取得共識，召委鍾佳濱最後裁示，對於延長年限修法部分，將送交黨團協商處理。