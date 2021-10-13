晉弘遠距醫材訂單能見度達明年中 明年營收再雙位數成長

智能醫療開發商晉弘 (6796-TE) 董事長鄭竹明表示，美國遠距醫療商業模式逐步成熟，旗下主力產品五官鏡訂單能見度達明年上半年，今、明年營收將維持雙位數成長，預期數位內視鏡與拋棄式鼻咽鏡明年取證後，2023 年營收將進一步擴大。

晉弘開發的手持式數位五官鏡，主要為取代傳統的眼底鏡、耳鏡與膚鏡，透過數位手持組拍攝，取得眼底、外耳導和鼓膜、表皮與真及的皮膚照片等，該產品目前主要銷售至美國市場。

鄭竹明指出，由於美國遠距醫療在法規、健保等等較為完善，加上新冠疫情加速遠距醫療推進，五官鏡需求大幅提升，並與美國大型醫材廠合作，初估該客戶訂單量每年以 20% 成長，成為近兩年營收成長主要動能。

晉弘累計前 9 月營收已達 3.19 億元，年增 17.31%，法人估，今年全年營收年增幅上看 20%，逼近 5 億元，明年營收有望再年增 2 成。

除了五官鏡需求強勁外，晉弘旗下兩項開發中醫材產品也已進入尾聲，數位內視鏡預計向美國 FDA 申請藥證、明年中取證；拋棄式鼻咽鏡則預計明年上市。

鄭竹明說，由於醫材產品需要時間布局，初期銷售量無法放大，預計要 1 年多時間，不過看好數位內視鏡與拋棄式鼻咽鏡放量後，2023 年營收有機會顯著擴大。

晉弘今年 4 月登陸興櫃，規劃半年內以科技類股申請上市。晉弘 9 月營收 4703 萬元，月增 22.52%、年增 28.41%。