元富證推動全齡金融教育 獲「2021 TSAA台灣永續行動獎」肯定

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券以「投資賦能 金融教育 GO FUN」專案獲「2021 TSAA 台灣永續行動獎」肯定，元富證表示，將持續以校園活動贊助、競賽、講座和社區公益活動為四大主軸，積極推動全齡金融教育。

「台灣永續行動獎」是國內表揚聯合國永續發展目標實踐成果的重要獎項，而元富證長期投入金融教育推廣，以提升全齡金融素養為願景，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念到生活理財宣導等面向出發，開展多樣化的活動，有效營造金融教育生活化的環境。

元富證說明，FinTeach 校園金融教育贊助活動鼓勵學生發揮所長，在舉辦校園活動時，以學生影響學生的方式，推廣金融教育，不僅提供經費贊助，也與學生進行 App 合作、講師分享和擔任競賽評審等合作，整合各項資源，以培養年輕人學習理財的風氣。

而元富證翻轉學堂投資講座自 2018 年起，每月固定舉辦，開放民眾免費報名參與，講座從實體活動到開展線上直播模式，廣邀財經網紅和元富內部的講師，而投資說明會包含投資商品說明會、投資展望說明會、季度投資分析等，並發揮元富證券於生技醫療領域累積的專業，舉辦生技投資講座，為投資人帶來包羅萬象的投資知識與產業新知。

另一方面，元富盃尋找潛力股競賽是第一個以撰寫個股研究報告為主題的競賽，藉由提供學生實戰舞台，培養學生研究個股和產業的能力，競賽由元富投顧研究團隊擔任評審，也提供優秀的參賽者優先就業機會，盼增進學生和業界之間的交流，在強化學生投資觀念的同時，也彌補產學落差。

為將金融教育結合社區關懷，元富全台據點也與各地單位進行合作，向孩童和長者宣導儲蓄及防詐騙的重要性，達成在地教育，將社會影響力遍及全台。

元富證強調，藉由捍衛不同的族群對金融知識的受教權，呼應聯合國 SDGs 消除貧窮、教育品質及減少不平等三項目標，未來將持續發揮券商的專業角色，在推動各項活動時，善盡企業社會責任，為社會注入更多正向能量。