〈車用零件新商機〉麗清出貨動能強 接單滿至明年底

汽車零組件業者今年以來積極搭上電動車長期成長趨勢，麗清 (3346-TW) 表示，接單已滿至明年底，應用在電動車車款產品超過 60 組，隨著客戶需求提升，看好將推進旗下 LED 車燈模組在電動車車款的滲透率。

麗清說明，短期上雖車用晶片短缺現象尚未樂觀，但隨著汽車產業暑休結束，第四季進入傳統旺季，主要客戶回補庫存拉貨力道強勁。

另外，麗清也提到，受持續缺料影響，交期遞延，可能明年底前都交不完，若排除缺料狀況，實際上接單也處於滿載狀況，終端需求暢旺。

就長期來看，麗清指出，全球品牌車廠快速朝向電動化和節能減碳方向發展，車燈功能趨於複雜，帶動品牌車廠將新車應用 LED 車燈滲透率提升，目前接單已滿載至明年，隨著客戶需求提升，將推進旗下 LED 車燈模組在電動車車款的滲透率。

麗清主要客戶已涵蓋華域視覺科技、小糸車燈、三立車燈、海拉車燈等知名 LED 車燈一階供應商，今年更切入新客戶馬瑞利，隨著產品滲透率提升和客戶版圖擴展，挹注長期成長動能。

麗清前三季合併營收 40.24 億元，年增 36.05%，已超越去年前 11 月的營收規模，法人認為，若第四季旺季效益發酵，不排除麗清全年營收將超越 2018 年的高檔水準。