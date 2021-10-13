〈焦點股〉油價高檔撐腰 台塑化領漲油電燃氣股

在全球能源危機的推動下，WTI 原油期貨價格站穩每桶 80 美元之上，攀近 7 年新高，油價持續走揚，市場看好有利台塑化 (6505-TW) 庫存價差擴大，今 (13) 日在買盤追捧下，台塑化一度上漲近 3%，最高來到 105 元，帶動油電燃氣類股指數上漲逾 1%，力抗大盤賣壓。

近期原油、天然氣、取暖用油及汽油等多項能源價格齊步上漲，台塑化進口的是杜拜原油，由於從杜拜運往台灣麥寮時間需時約 4 個月，因此，其中時間差的原油價格利差，成為台塑化的獲利空間。

市場買盤持續湧入油電燃氣類股，帶動指數今天上漲 2.7%，最高來到 135.67 點，力抗大盤賣壓，台塑化領漲逾 2%，盤中攀上 105 元，山隆、全國也在盤上表現。

台塑化第三季營收 1640.53 億元，季增 13.16%，年增 13.1%；稅後純益 102.9 億元，季減 24.3%，每股純益 1.08 元。第三季受油價漲幅不如第二季影響，煉油事業購料與存貨利益減少，烯烴事業則受產品與原料價差縮減影響，雖業外有現金股利收入挹注，整體獲利仍不如第二季。

台塑化董事長陳寶郎看好歐美疫情好轉，航空燃油需求加溫，天然氣價格狂飆推升原油需求，即便第四季為油品需求淡季，但在供給面未有太大成長下，對第四季油價看法相對樂觀。

觀察其他台塑集團股股價表現，台塑今天早盤一度漲至 121 元，隨著賣壓湧現、無力撐盤，轉為下跌逾 1%，台化同步震盪翻黑，南亞則力守在盤上，四寶漲跌互見。