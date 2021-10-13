「女股神」Wood首次賣出Coinbase 套現逾2500萬美元

隨著近日比特幣價格飆升，Coinbase(COIN-US) 股價水漲船高，不過被稱為科技「女股神」的 Cathie Wood，選擇在這時候逢高調節。

Wood 的方舟投資周一 (11 日) 首次減持 Coinbase，賣出逾 9.8 萬股，價值超過 2500 萬美元。

周一比特幣價格上攻至逾 5.7 萬美元，Coinbase 盤中大漲近 6%，達到每股 262.91 美元，但收盤時漲幅減至 3.3%。

Wood 的 Ark Innovation ETF (ARKK) 當天賣出 98427 股 Coinbase。根據公司數據，Coinbase 仍是這支旗艦基金的第四大持股，僅次於特斯拉 (TSLA-US)、Teladoc Health(TDOC-US) 和 Roku(ROKU-US)。

儘管最近有所上漲，但今年以來，Coinbase 的股價下跌了 21%。

Wood 的主要投資策略通常涉及逢低買入，以及賣出上漲股票以追逐潛力股。今年，在比特幣、Peloton、Zoom 和 Ginkgo Bioworks 被做空者猛烈抨擊後，她的基金在不同的時間點選擇買入。她先前預測，比特幣將在 5 年內飆升至 50 萬美元。

Wood 旗下另兩支基金—Ark Next Generation Internet ETF 和 Ark Fintech Innovation ETF，也持有 Coinbase 股票。三者合計擁有 630 萬股股票，價值約 16 億美元。