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中國封殺比特幣 女股神ARK ETF大跳水

鉅亨網編譯段智恆
中國封殺比特幣 女股神ARK ETF大跳水(圖片：AFP)
中國封殺比特幣 女股神ARK ETF大跳水(圖片：AFP)
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女股神伍德方舟投資中國加密貨幣封殺ARKK比特幣

中國周五（24 日）祭出強力封殺加密貨幣的舉措，給「女股神」伍德（Cathie Wood）方舟投資（ARK Invest）旗下 ARK Innovation Fund 基金（代號 ARKK）一記重擊，ARKK 去年績效笑傲其他美國 ETF，現在卻落居後段班。

伍德曾表示，比特幣價格將升至 50 萬美元，因此對 Coinbase 大力投資 10 億美元，占 ARKK 基金約 4.7%，不過隨中國宣布全面禁止加密貨幣交易與挖礦後，Coinbase 周五股價挫跌 2.39%，比特幣也遭拋售，價格下跌逾 5% 至 42,475 美元左右，ARKK 基金也受累下跌 1.85%。

女股神旗下ARKK基金跳水。(圖片：Refinitiv Datastream)
女股神旗下 ARKK 基金跳水。(圖片：Refinitiv Datastream)

晨星（Morningstar）數據顯示，ARKK 基金今年為止累計下跌 4.4%，在美國其他 595 檔中等市值成長型基金中排名倒數第 100 位，但在過去五年內，ARKK 基金年報酬率達到 42.3%，在同類基金中排名前 1%。

CFRA 研究公司 ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 說：「ARKK 基金自今年下跌以來，明顯落後多檔成長型 ETF，但多數投資人仍續抱，可能是因為對此前幾期強勁表現留下美好印象。若該檔基金近期表現仍持續不佳，就很難找到合理的理由續抱。」

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