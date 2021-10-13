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台股回測16300點 三大法人賣超84.33億元 投信逆勢連10買

鉅亨網新聞中心
台股回測16300點 三大法人賣超84.33億元 投信逆勢連10買。(圖：AFP)
台股回測16300點 三大法人賣超84.33億元 投信逆勢連10買。(圖：AFP)
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台股賣壓三大法人外資投信

台股今 (13) 日開高走低，早盤一度漲至 16500 點之上，貨櫃三雄強勢反彈，但電子股湧現賣壓，拖累指數翻黑，終場下挫 114 點，收在 16347 點，為近一個月來低點，成交值縮至 2571 億元。外資持續提款台股，三大法人合計賣超 84.33 億元，不過，投信已連 10 買。

觀察法人籌碼變動，外資今天賣超 85.28 億元，為連 3 賣；投信買超 8.38 億元，為連續 10 個交易日加碼；自營商賣超 7.41 億元，三大法人合計賣超 84.33 億元。

台積電法說 14 日登場，但買盤不買帳，股價一路在盤下震盪，終場跌 0.7%，收 571 元；聯電重挫逾 3%，收 56.4 元，聯發科、國巨、鴻海、瑞昱等電子股也下挫 2-4%，鴻海、華碩、矽力 - KY、廣達等則力守盤上，大立光平盤作收。

國際油價持續走揚，市場看好有利台塑化庫存價差擴大，今天在買盤追捧下，台塑化一度上漲近 3%，最高來到 105 元，帶動油電燃氣類股指數上漲逾 1%，力抗大盤賣壓。台塑四寶漲跌互見，台塑早盤一度漲至 121 元，隨著賣壓湧現，翻黑下跌 1.7%，台化同步震盪翻黑跌近 1%，南亞則守在盤上。

貨櫃三雄今天止跌回穩，長榮一度大漲逾 6%，尾盤漲幅收斂至 3% 內，收 92.9 元，陽明早盤也漲逾半根停板，但終場沒能站穩 90 元關卡，萬海漲近 1%；航空雙雄、亞航、遠雄港表現不俗；不過，散裝航運股裕民、新興、四維航、慧洋 - KY、中航等，今天仍賣壓沉重。

筆電品牌廠及代工廠今天獲得買盤青睞，華碩上漲 1.6%，收在 343.5 元，創波段新高，佳世達、鴻海、廣達也在盤上表現，宏碁、仁寶與緯創均收在平盤，相對大盤表現抗跌。

ABF 載板三雄遭到空方狙擊，景碩重挫逾 7%，南電、欣興也有 6% 的跌幅，整體 PCB 族群賣壓重，包括台郡、金像電、定穎、燿華、華通等，下挫 2-4%。記憶體族群跌勢也很深，華邦電、群聯、威剛重挫逾 4%，旺宏、南亞科、十銓下跌 2-3%。

 

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