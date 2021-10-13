德國9月CPI年增4.1% 符合市場預期

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 在週三 (13 日) 公布的最新數據顯示，德國今年 9 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 4.1%，創下新高，符合市場預期。

數據顯示，德國 9 月份 CPI 年增 4.1%，符合市場預期，創下了 1993 年以來最大增幅，主要是由於能源價格飄升以及增值稅回升。與上個月相比，CPI 上漲 0.3%，也符合市場預期。

報告中表示，物價指數的上升，主要是由於 2020 年疫情期間物價低迷導致的低基期。德國統計局消費者部門負責人 Christoph-Martin Mai 說道：「去年暫時的增值稅減免和礦物油品價格的大幅下跌，為年增率產生了上行影響，預估會持續到 2021 年底。」

此外，報告中也指出，能源產品和食品價格的上漲對通膨率有明顯的上行影響。取暖用油價上漲 76.5%，車用燃料價格上漲 28.4%。天然氣和電力的價格也上漲。此外，食品價格漲幅為 4.9%，蔬菜、乳製品和雞蛋的價格明顯上漲。若不包括能源產品價格，德國 9 月份的通膨率為 3.1%。

德聯邦統計局表示，目前物價上漲的壓力只有部分轉嫁給了消費者。與 8 月份相比，9 月份的物價可以說是幾乎持平。

KfW 首席經濟專家 Fritzi Koehler-Geib 預期，到年底能源價格恐將維持在高點，預期將使這德國整體通膨率在剩下時間內都維持在高於 3%，隨後才會回落至低於 2%。

德國商業銀行首席經濟學家 Jörg Krämer 表示，在經歷了夏季期間約半年的強勁復甦後，第四季德國經濟幾乎不會再度成長，德國如今正面臨停滯性通膨的巨大風險。