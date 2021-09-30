德國9月失業率維持在近期低點5.5% 符合市場預期

根據德國聯邦勞工局在週四 (30 日) 公布的最新數據顯示，德國 9 月失業率維持在近期低位的 5.5%，表明製造商面對的供應鏈瓶頸，尚未對德國經濟復甦造成影響。

數據顯示，經季節性調整後，德國 9 月失業率維持在 5.5%，與 8 月份數據持平，符合市場預期。失業人數較上個月減少了約 30,000 人，至 250.8 萬人，低於市場預期的將減少 33,000 人。

德國聯邦勞工局的 Daniel Terzenbach 表示：「勞動力市場持續保持積極的發展，失業率和就業不足都在大幅下降。」

德國製造商如今仍在努力應對零組件和原料的供應短缺瓶頸。根據 Ifo 研究所的數據顯示，9 月份相關問題加劇，有約 77.4% 的德國製造商表示正面臨供應相關的問題，其中，汽車製造商表示遇到供應短缺問題的比例高達 97%。

與此同時，德國服務業仍持續從新冠肺炎帶來的衝擊中反彈，儘管復甦有所放緩。到目前為止，德國消費者對能源價格上漲的仍不感到擔憂，並對秋季時疫情有望得到控制持樂觀態度。

GfK 消費者技術專家 Rolf Buerkl 表示，隨著新冠肺炎確診病例數有所下降，消費者變得格外樂觀，有許多消費者預期防疫封鎖限制將進一步放寬。

德國聯邦銀行協會 (BdB) 總幹事 Christian Ossig 曾表示，明年德國民間消費預期將成長 7%，受疫情壓抑的消費緊縮，有望隨著疫情的趨緩而報復性增加，並且追趕效應有持續整個 2022 年。