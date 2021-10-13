南韓9月ICT出口創高 晶片、顯示器需求貢獻大

韓國科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 週三 (13 日) 公布最新統計數據，南韓 9 月份的資通訊科技 (ICT) 出口額報年增 21.1% 至 213.4 億美元，創下自 1996 年展開該項統計以來的新高紀錄。

由於全球市場在晶片和顯示器方面的需求穩固，也讓南韓的 ICT 出口連續 2 個月突破 200 億美元。

韓國科學技術情報通信部的數據顯示，南韓 2021 年 9 月份的 ICT 出口額報年增 21.1% 至 213.4 億美元，創下該項統計自 1996 年展開以來的歷史新高；就 9 月份的單月表現而言，也更新了 2018 年所創下的 202.7 億美元紀錄。

南韓 9 月份的 ICT 進口報年增 18.8% 至 113.7 億美元，當月份的 ICT 貿易收支報 99.7 億美元的順差。

晶片和顯示器在南韓 ICT 出口扮演著重要角色，南韓 9 月份的半導體出貨年增 27.4% 至 122.3 億美元，連續 5 個月突破百億美元。其中，記憶體晶片出口年增 28.6% 至 79.5 億美元；非記憶體晶片出口年增 31.7% 至 37.5 億美元、創下新高紀錄。

9 月份的顯示器出口年增 15.7% 至 24.4 億美元，手機和電視用途的 OLED 面板立下大功。

以國家地區來看，南韓 9 月份出口到中國市場的 ICT 產品年增 24% 至 101.2 億美元。其中，晶片出口年增 27.7% 至 73.9 億美元，顯示器出口年增 5.5% 至 9 億美元。

同月出口到越南市場的 ICT 產品年增 15.3% 至 35.9 億美元，美國市場年增 27.2% 至 25.8 億美元，歐盟市場年增 11.2% 至 10.9 億美元。

南韓 9 月份的出口總額報年增 16.7% 至 558 億美元，創下單月歷史新高，也是連續第 11 個月出現增長。南韓的汽車和晶片銷售維持暢旺，這與全球經濟在疫情中復甦、以及數位轉型的推動有著很大關係。