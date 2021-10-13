內外資聯手大砍聯電近6萬張 操作台積電不同調

台股今 (13) 日反彈曇花一現，電子族群欲振乏力，終場下跌 114.85 點或 0.7%，收在 16347 點，失守 16400 點大關，三大法人合計賣超 84.34 億元，觀察內外資操作，聯手大砍聯電近 6 萬張，反觀台積電法說前夕，內外資操作分歧。

期貨方面，外資今日加碼 2814 口空單，空單未平倉口數攀升到 18436 口，投信也增加 121 口空單，空單未平倉口數來到 5352 口，自營商則減碼 402 口多單，多單未平倉口數來到 12815 口。

觀察外資動向，外資今再砍台股 85.32 億元，累計近三個交易日提款台股近 400 億元，前十大賣超幾乎都是指標權值股，聯電遭砍 56888 張居冠、台積電也有 5249 張，合計外資提款晶圓雙雄 62.47 億元，面板雙虎友達、群創各有 17229、10712 張，中鋼也有 16413 張均破萬張，日月光投控、旺宏、南亞科也都是外資賣超標的。

買超方面，貨櫃三雄獲外資回頭加碼，今股價逆勢抗跌，長榮買超 25940 張居冠，陽明、萬海也各有 12722 張、5062 張，長榮航也有 15687 張，其他買超標的還有技嘉 8103 張、大同 6598 張、中鴻 5845 張、合庫金 5764 張、新光金 5466 張、台塑 4959 張等。

投信則連續 10 個交易日買超台股，今日再買進 8.39 億元，加碼大同 2771 張居冠，友達也有 2538 張，旺宏 1343 張、智原 1272 張、兆豐金 1202 張，台積電法說前投信也加碼 506 張，與外資不同調，其他還包含中鋼、中信金、台塑、正隆等。

賣超方面，投信與外資同步調節聯電，大砍 2284 張，陽明、欣興也各有 1477 張、1265 張，其他則依序為技嘉、榮成、裕民、奇力新、長榮、全新、明基材等。