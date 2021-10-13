勞動市場回穩 8月受雇員工數增3萬人

主計總處今 (13) 日公布 8 月工業及服務業薪資統計結果，由於國內疫情趨穩，勞動市場持續回溫，全體受僱員工人數 809 萬 3000 人，較上月底增 3 萬人或 0.36%，呈現連 2 月回升，主計總處認為，9 月勞動市場數據有望持續改善。

主計總處說明，8 月全體受僱員工較上月淨增加 3 萬人，因增僱或召回等原因而進入的人數為 24 萬 5000 人，較上月增加 2 萬人，其中，以住宿及餐飲業增加 1 萬 3000 人最多，批發及零售業增加 9000 人次，教育業增加 4000 人再次。

而 8 月因辭職、解僱、退休等原因而退出人數為 21 萬 6000 人，較上月增加 3 萬 4000 人，以批發及零售業增加 1 萬 3000 人最多，住宿及餐飲業增加 1 萬 1000 人次，製造業增加 7000 人再次；各行業進退人數相抵後，受僱員工淨增加 3 萬人。

從薪資面來看，8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 43227 元，月增 0.76%，年增 1.66%，逐漸擺脫疫情衝擊。

前 8 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42990 元，年增 1.78%，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41416 元，年增 0.15%，實質總薪資 55471 元，年增 0.78%，無論是經常性薪資和總薪資均創同期新高。

就行業別觀察，主計總處說明，隨國內疫情趨穩，相關商業活動持續回溫，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業 (包括美容美髮按摩等) 經常性薪資分別月增 5.42%、5.00%、3.31%。