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136萬劑AZ疫苗抵台 第12輪開放近390萬人兩階段接種

鉅亨網新聞中心
136萬劑AZ疫苗抵台 第12輪開放近390萬人兩階段接種。(圖：取自疾管署直播)
136萬劑AZ疫苗抵台 第12輪開放近390萬人兩階段接種。(圖：取自疾管署直播)
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疫苗AZBNT指揮中心

疫情指揮中心今 (13) 日表示，我國自購 AZ 疫苗約 136 萬劑下午運抵桃園機場，預計提供第 12 輪對象施打，加上先前立陶宛捐贈，將可滿足大部分 AZ 第二劑的需求。第 12 輪將分兩階段接種，總計開放近 390 萬人，其中，最受矚目的 BNT 第一劑雖已全年齡層開放，但第一階段限 30 歲以上民眾，10 月 22 日起開打。

今天下午又有一批 AZ 疫苗到貨，約 136 萬劑，效期至明年 1 月 31 日，將進行後續檢驗封緘作業，提供民眾施打。截至目前，我國向阿斯特捷利康公司直購疫苗總計超過 638 萬劑到貨。指揮官陳時中表示，加上先前立陶宛捐贈的 23.59 萬劑，可很大滿足大部分 AZ 第二劑的需求。

第 12 輪疫苗意願登記今天中午截止，將提供 BNT 第一劑、AZ 及莫德納第二劑，預計可開放近 390 萬人施打，接種計畫分為兩階段，第一階段施打時間為 10/22 至 10/27，第二階段施打時間為 10 月 28 日至 11 月 3 日。指揮中心表示，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約。

根據疾管署統計，截至 10 月 12 日止，全台累計接種 1849 萬 7356 劑，AZ 接種 1034 萬 4651 劑，莫德納接種 495 萬 3073 劑，高端接種 133 萬 4187 劑，BioNTech 接種 186 萬 5445 劑。接種人口涵蓋率 58.88 %，劑次人口比 78.94 (劑 / 每百人)。全台累計接種第二劑 469 萬 9975 人次。

指揮中心昨晚緊急加開第 11 輪 BNT 名額，陳時中說明，BNT 預約狀況較以往來得低，可能是疫情趨穩，一部分的人對疫苗仍有存疑，但疫苗利大於弊，等有疫情時才打，保護力都會不足，因此，希望符合資格者儘速來預約施打。

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