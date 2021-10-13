陳南光：央行不應輕易解釋物價上揚為短期現象

台灣央行副總裁陳南光今 (13) 日以「消失的通膨何時再現？」為題進行專題演講，強調近期的通膨恐非短暫現象，憂心央行政策回應通膨躊躇，並認為，央行不應將物價波動輕易解釋成短期暫時情況，而應密切注意通膨預期的變化，否則一不小心，恐引發通膨真正發生。

陳南光認為，消費者的通膨預期首先是來自生活必需品的各種價格，接著才是媒體、最後是官方數字，且消費者對通膨的預期變化迅速，不只會改變消費行為還具有自我兌現的預期。

陳南光提到，央行貨幣政策長期以來是「通膨預期定錨」的標準，但央行抗通膨的公信力正在削弱。

陳南光示警，新冠肺炎疫情造成全球大環境結構改變，這次通膨恐怕不是短期現象，尤其一旦長期通膨定錨開始鬆動，將引發高通膨預期，建議央行應密切關注，不應輕易解讀通膨定錨流失的跡象為暫時性干擾。

此外，陳南光提及，台灣長期通膨偏低，與國內政策和房租設算方式也有關，例如，油價、電費等受政策性控制，房租設算則因房東不申報而低估。

事實上，日前央行於第三季理監事會議發布對我國全年消費者物價指數 (CPI) 和核心 CPI 年增率預測值分別為 1.70%、1.17%，並未突破通膨警戒線 2%，並解讀通膨展望溫和，與陳南光的看法明顯有出入，也顯示目前央行內部仍有兩派聲音。