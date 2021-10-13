國產看好汐止發展潛力 斥近4億元添購廠房用地

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (13) 日公告，斥 3.95 億元在汐止購買廠房用地，國產表示，汐止將是繼南港後，具備龐大開發潛力的區域，因此未雨綢繆搶先購地。

國產此次購買新北市汐止區環河段 1294 地號之土地，以每坪 35.88 萬元、總價 3.95 億元，取得約 1101.5 平的土地，後續將供營運使用。

國產表示，目前南港在台北東區門戶計畫帶動，開發正如火如荼的進行，而內部看好，在南港開發後，後續將輪到鄰近的汐止，目前也看到有大汐止經貿園區等規劃。

不過，未來汐止廠的產能規模以及投產時辰，國產則表示，目前仍正在規劃階段，尚沒有確切資訊，但由於汐止地價持續上漲，因此決定先行出手購地。

以國產目前在全台布局來看，在北區有台北東區門戶計畫、新北大汐止經貿園區等；南部則著重在台積電 (2330-TW) 等科技大廠建廠需求，響應政府的大南方計畫。

而因應南部科技廠辦及周遭建案所帶動的混泥土需求，國產也在台南建造旗艦規模的新廠，年產能可達 60 萬立方米，預計本季加入營運，屆時國產在全台將有 29 座廠房、年產達 750 萬立方米。