〈台股盤前要聞〉證交稅收創10個月新低、貿聯明年營收400億元起跳 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台股交易量能低迷，航運、鋼鐵人氣降溫，使得 9 月證交稅收較前月下滑 27%，創近 10 個月來新低；貿聯 - KY 受惠車用、資料中心及半導體設備等應用需求強勁，加上明年併購 LEONI 工業應用事業群，年營收將自 400 億元起跳。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

航運鋼鐵人氣渙散 9 月證交稅收 178 億元近 10 個月新低

財政部統計處昨 (13) 日公布 9 月稅收統計，與台股交易量有關的證交稅，受航運、鋼鐵人氣降溫，單月稅收 178 億元，儘管年增幅 28.5%，但單月稅收創近 10 個月來新低。閱讀全文...

貿聯 - KY 本業 + 併購雙引擎發動 明年營收 400 億元起跳

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 表示，車用、資料中心及半導體設備等應用需求強勁，訂單一路旺到明年；此外，明年在併購 LEONI 工業應用事業群，加上自身營運成長下，法人看好，貿聯明年營收將自 400 億元起跳，年增逾 4 成。閱讀全文...

陳南光：央行不應輕易解釋物價上揚為短期現象

台灣央行副總裁陳南光昨 (13) 日以「消失的通膨何時再現？」為題進行專題演講，強調近期的通膨恐非短暫現象，憂心央行政策回應通膨躊躇，並認為，央行不應將物價波動輕易解釋成短期暫時情況，而應密切注意通膨預期的變化，否則一不小心，恐引發通膨真正發生。閱讀全文...

WFH 熱潮退去 兆利成本難轉嫁 Q4 看法轉趨保守

疫情趨緩，在家工作、學習商機也退潮，加上下游客戶缺晶片，軸承廠兆利 (3548-TW) 訂單能見度變不明朗，且面對上游原料頻頻上漲，兆利仍難同步向客戶漲價轉嫁生產成本，獲利空間恐受壓抑，公司對第四季看法也轉趨保守。閱讀全文...

Fisker：將於鴻海俄州廠生產 Pear 平價電動車

繼鴻海 (2317-TW) 本月初宣布入股美電動皮卡新創 Lordstown (RIDE-US) 並斥資 2.3 億美元買下俄州車廠後，另一電動車新創合作廠商 Fisker 近日證實，旗下 Pear 平價電動車將於該工廠生產。閱讀全文...

當沖降稅延長年限朝野沒共識 送交黨團協商再議

立法院財委會昨 (13) 日審查當沖降稅修正草案，但朝野立委對於延長年限無法取得共識，最後決議送交黨團協商再議。閱讀全文...

四大稅目助攻 前 9 月稅收 2.2 兆元、年增逾 2 成

財政部統計處昨 (13) 日公布 9 月稅收統計，單月實徵淨額 3020 億元、年增 13.1%；累計前九月實徵淨額 2 兆 2380 億元、年增 22%，前九月主要稅目中包括營所稅、證交稅、營業稅與貨物稅增幅較多。閱讀全文...

併購有譜 國票金、安泰銀 10/14 暫停交易

證交所昨 (13) 日公告，國票金 (2889-TW) 與安泰銀 (2849-TW) 因有重大訊息待公布，兩家公司上市普通股自 10 月 14 日起暫停交易，待重訊公布後，再申請恢復交易，外界預期與併購案有關。閱讀全文...

安泰銀若嫁國票金 台灣金融業私募基金時代將畫下句點

多年前包括凱雷、新生銀行、隆力集團、SAC 等私募基金，大舉入主台灣金融業，但 SAC、凱雷集團、新生銀行都已成功退場，就剩入主安泰銀 (2849-TW) 近 14 年的隆力，由於安泰銀、國票金 (2889-TW) 今 (14) 日雙雙停牌，一旦安泰銀順利出嫁，台灣金融業的私募基金時代也將畫上句點。閱讀全文...