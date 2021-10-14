〈宏碁新品發表會〉電競桌機將首搭英特爾第12代處理器 創作者推3D裸視體驗

宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日舉辦線上新品發表會，全面升級旗下消費、電競 Predator、創作者 ConceptD、Chromebook、顯示器等系列產品線，其中，最新推出的 Predator Orion 7000 系列電競桌機，將成為首波搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代處理器的產品，創作者系列新品也釋出裸視立體 3D 體驗。

宏碁表示，旗下 Predator 電競系列產品再添生力軍，全新 Predator Orion 7000 電競桌機，主打強大性能，將瞄準遊戲大作、對高硬體需求的專業級玩家，硬體方面，將成為宏碁首波採用英特爾第 12 代處理器產品，最高也將搭載輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 3090 顯示卡。

此外，宏碁也推出兩款 4K 智慧電競投影機、全新 Predator 電競桌。

除電競市場外，宏碁同步深耕創作者市場，年中發表 SpatialLabs 開發者計畫後，持續拓展 3D 立體體驗，全新推出的 ConceptD 7 SpatialLabs Edition 筆電，將提供裸視 3D 體驗，並支援輝達 Studio 生態系統。

宏碁並進一步推出 SpatialLabs Developer Site，讓開發者可以取得開發工具，包括虛幻引擎外掛、Ultraleap 手勢追蹤解決方案，而 SpatialLabs 開發者計畫下一階段也將瞄準車款展示、設計預覽、360 度劇院體驗、地理空間探察等應用。

隨著新品釋出，市場看好，將可望為宏碁第四季營運再添動能，營運方面，宏碁 9 月營收達 279.28 億元，月增 3%、年減 5.4%，第三季營收達 811.34 億元，季增 1.7%、年增 1.4%，創下近 7 年同期新高，累計今年前三季營收則達 2324.68 億元，年增 19.5%。