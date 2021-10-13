貿聯-KY本業+併購雙引擎發動 明年營收400億元起跳

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 表示，車用、資料中心及半導體設備等應用需求強勁，訂單一路旺到明年；此外，明年在併購 LEONI 工業應用事業群，加上自身營運成長下，法人看好，貿聯明年營收將自 400 億元起跳，年增逾 4 成。

法人估，貿聯第四季營收可望年增 2 成，且較第三季略增，續創單季新高，全年營收估達 280 億元，明年在有機成長及併購挹注，營收估將自 400 億元起跳。

貿聯表示，近來雖然市場雜音較多，但公司三大應用需求維持強勁，終端客戶也持續擴產、拉貨，未看見需求放緩的情形，目前從訂單看起來，到明年都保持樂觀。

以產品應用營收來看，目前貿聯資訊科技與數據應用線束是主要產品線，但合併 LEONI 工業應用事業群後，貿聯最大營收來源將是工業用產品；若以市場營收貢獻來看，歐洲也將從最小，在合併後將一舉超越亞洲、美國地區，全球工廠數將達約 46 座。

貿聯表示，LEONI 工業應用事業群，應用包含醫療保健、機器人、數據通訊、工業自動化、電動汽車等終端市場，除了應用廣泛可望充實公司產品線外，LEONI 工業應用事業群的客戶與貿聯自身的客戶重疊性低，在歐洲無論產銷都堅強的實力，為貿聯帶來三大互補。