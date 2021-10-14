〈商品報價〉中國擴大粗鋼限產 BDI摔至2周以來低點 

鐵礦砂需求降溫，使海岬型船運價大減近 5000 美元，推累波羅的海綜合指數 (BDI) 週三 (13 日) 跌至 2 周以來低點，下挫 172 點至 5206 點，跌幅 3.2%，連續第四個交易日下跌。

中國擴大限制粗鋼產量，鐵礦砂需求前景罩陰霾，促使海岬型運費指數 (BCI) 大幅回落 602 點，或 6.28% 至 8988 點；平均日租金銳減 4995 美元至 4995 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 連三漲，揚升 52 點 3958 點，漲幅 1.33%；平均日租金增加 474 美元至 35624 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 41 點，或 1.18% 至 3502 點，創下歷史新高點。

鐵礦砂部分，天津港進口價下跌 3.81% 至 123.6 美元；連續月紐約鐵礦石續挫 7.30% 至 120.61 美元。

中國海關總署公布最新數據，9 月鐵礦石進口量 9561.1 萬噸，年減 11.9%。

此外，中國官方週三發布通知擴大粗鋼限產，展開京津冀 (北京市、天津市、河北省) 地區採暖季鋼鐵業錯峰生產，實施範圍除了往年的北京市、天津市、河北省唐山市等 2＋26 個城市，還新增河北省 8 個城市，此舉將進一步壓抑鐵礦砂需求。