日經：上季OLED面板行情再度下滑 和製造商增產有關

大尺寸電視使用的 OLED 面板價格再度下滑，2021 年 Q3 指標性產品的大宗採購價格較前一季便宜 3%。

據《日本經濟新聞》13 日報導，在宅經濟的帶動下，Q2 的 OLED 電視機銷量出現成長，面板價格也在暌違 3 年後出現上，但後來隨著南韓 LG 顯示 (LGD) 開始增產，OLED 面板價格隨之下滑。

面板製造商和電視製造商會在每個季度討論並決定 OLED 面板價格。2021 年 Q3 行情顯示，65 吋 OLED 面板每片約 840 美元左右，較前一季下滑 25 美元 (3%)，需求量較大的 55 吋 OLED 面板每片約 500 美元左右，較前一季下滑 15 美元 (3%)。

OLED 面板的特徵在於色彩表現豐富，也由於不須使用背光模組，在黑色的呈現上更加深邃，畫面的明暗表現極為優異，電視機本身也可以做得更輕薄。

根據美國調查公司 DSCC 的亞洲代表田村喜男，LGD 正在中國廣州的 8.5 代廠實施大尺寸 OLED 面板的增產，月產量從 6 萬片提升到 9 萬片。而在工廠稼動率方面，與南韓工廠合併計算後，仍繼續維持在 90% 以上的高水準。

另一方面，由於全球性的宅經濟需求告一段落等因素，電視機銷量已開始放緩，主要對手的 LCD 面板價格更出現明顯滑落。有意見認為，如果電視機的整體市場需求出現滑落，OLED 面板價格就有進一步下滑的可能。