9月電視用LCD面板大跌3成 創最大跌幅

電視機用途的 LCD 面板行情大幅滑落，有日本證券公司的分析師表示， 9 月市場指標性產品的大宗採購價格月減 3 成左右，創史上最大下滑率。

美國、中國景氣的先行發展令人擔憂，在面對即將到來的年底旺季、買方偏好以較低價格來採購面板的傾向愈來愈明顯。但由於面板製造商似乎並未正式減產，面板行情在邁入明年之後恐怕會跌至賠售水準。

據《日本經濟新聞》報導，台、中、韓的面板製造商和各國電視機製造商之間在 2021 年 9 月的大宗採購價格顯示，行情指標的之一的 32 吋 Open Cell 半成品每片約 55 美元，較 8 月時便宜 20 美元 (27%) 左右，和這段期間行情高點的 6 月相比下滑 4 成左右。55 吋 Open Cell 半成品每片約 181 美元，較 8 月時便宜 29 美元 (14%)。

某家電視製造商表示，他們無法接受如此高的價格，如果不降價就要將訂單數量砍半。

美國調查公司 DSCC 的亞洲代表田村喜男說，電視製造商的庫存量從春天前後就開始增加，進入夏天之後也減少面板採購，面板供給明顯過剩。

田村喜男預測，LCD 面板行情走跌可能會持續到明年，到了 2022 年 Q1 很可能出現跌破現金成本的狀況。

美國和中國是 LCD 面板的兩大消費市場，不過這兩個國家的電視機需求正出現下滑現象。美國 9 月的消費者信心指數降至 109.3，出現連三降。美國調查公司 Conference Board 資深總監 Lynn Franco 指出，人們在住宅、汽車、白色家電的支出意願方面再度下滑，他認為消費者變得更加慎重，未來很可能減少支出。

中國市場對於電視機的需求也同樣減少，由中國統計局所公布的 9 月份製造業 PMI 報 49.6，不僅降至榮枯線以下，也是今年新低。中國的電視機價格大多直接反應面板成本，而 LCD 面板行情在一年期間內大漲 2 倍左右，電視機價格的上揚已影響消費心理。

有分析師認為，中國是 LCD 面板生產大國，由於當地的電視機製造廠商的面板需求走弱，造成面板行情整體走低。

此外， COVID-19 疫情所造成的面板需求已告一段落，依照 DSCC 和中國迪顯 (DiScien) 的說法，2021 年 Q3 的全球液晶電視出貨數和疫情前的 2019 年 Q3 相比可能減少 7%。

日本方面，根據 JEITA 所作統計，日本 8 月份的電視機整體出貨台數年減 28.9%。日本的電視機出貨量自 2020 年 4 月起到 2021 年 6 月為止都持續超越去年同期，不過到了 2021 年 7 月之後就呈現衰退。有廠商表示，東京奧運的舉辦未帶來預期中的效果，中小尺寸電視的出貨量明顯滑落。

LCD 面板的生產持續供過於求。有分析師表示，面板廠商為了搶市占率，還沒有正式展開減產因應供給過剩。