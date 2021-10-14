楊金龍：央行CBDC應用試驗 預計明年9月完成

台灣央行總裁楊金龍今 (14) 日指出，對於 CBDC(央行數位貨幣 Central Bank Digital Currency) 的發展進程，目前我國央行正進行技術實驗的第二階段，實施「通用型 CBDC 試驗計畫」中，藉由建置 CBDC 雛形平台，模擬 CBDC 在零售支付場景應用試驗 ，預期明 (2022) 年 9 月完成。

楊金龍說明，目前 CBDC 在國際間的研究發展上，大概具有三種政策意涵，包括 (1) 促進普惠金融、(2) 維護央行在支付體系的角色和 (3) 因應數位支付未來趨勢。

其中，巴哈馬、東加勒比等新興國家，因金融基礎設施不足、現金發行成本過高及民間推動電子支付成果不佳，改由央行發行 CBDC，充當民眾基本的電子支付工具，是政府實現普惠金融政策目標的一種可行選項。

另一方面，楊金龍舉例，當前瑞典和中國正面臨民間行動支付壟斷市場，並持續排擠現金使用，在現金使用逐漸減少之際，央行若能推出 CBDC，可望遞補現金的缺口，讓大眾得以繼續在支付體系中取得最安全的央行貨幣。

不過，對歐美和台灣等電子支付發達國家而言，CBDC 雖以公共利益為導向，但也是在眾多支付工具中再多一個選項，希望能更普惠地提供大眾使用。

楊金龍強調，客觀來看，CBDC 的技術並無先發優勢，各國在 CBDC 的發展並非競賽，而是要確保 CBDC 的發行至少須切合國內需求。

楊金龍進一步說明，先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，雖可先行試驗 CBDC 的技術，但也得承擔該技術的潛在風險，而其他多數國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的 CBDC 生態系統。

目前我國央行目前仍務實研究試驗，並持續探討 CBDC 的未來性，釐清 CBDC 在未來台灣支付藍圖中的定位與角色，以確保在未來支付政策的周延。