新加坡央行三年來首度收緊貨幣政策 跟進南韓、紐西蘭等國

新加坡央行周四 (14 日) 收緊貨幣政策，是三年來首見，跟進南韓、紐西蘭等國家的腳步，撤出寬鬆政策。同日貿工部公布新加坡第 3 季經濟成長率為 6.5%，不過疫情仍持續構成隱憂。

新加坡金融管理局 (MAS，央行) 宣布，將稍微調升星元的斜率 (目前斜率為 0%)，代表引導星元略為升值。金管局上回是在 2018 年 10 月收緊銀根。

新加坡貨幣政策以匯率而非利率作為主要工具，透過匯率區間的斜率、寬度和中點，控管星元對一籃子主要貿易夥伴貨幣的走勢。

新加坡央行周四宣布稍微調升星元的斜率。(圖: AFP)

新加坡經濟反彈之際，通膨也升溫，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.4%。

金管局在半年貨幣政策聲明中說：「新加坡經濟應該能保持擴張，除非發生尾部風險，例如足以抵抗疫苗的病毒株、或嚴重的全球經濟壓力。在此同時，外部和國內的成本壓力正在累積，反映需求恢復正常，以及緊俏的供給情況。」

亞太地區已經有一些國家撤出疫情期間的超寬鬆貨幣政策，南韓 8 月升息 1 碼 (25 個基點) 至 0.75%，並暗示 11 月繼續升息，紐西蘭央行 10 月初也升息 1 碼至 0.5%。

貿工部：Q3 GDP 初估成長率 6.5%

新加坡貿工部同日公布第 3 季初步成長率，該季國內生產毛額 (GDP) 較去年同期成長 6.5%，與前季相比成長 0.8%。其中製造業較去年擴張 7.5%，服務業成長 5.5%，營建業猛增 57.9%。

新加坡經濟從去年谷底持續反彈，但近期 Delta 病毒導致疫情回溫。在完整接種疫苗人口比率超過 80% 的情況下，新加坡上周六單日確診人數仍達到破紀錄的 3703 例，儘管多數染疫者都是輕症或無症狀。

此外，受到中國經濟趨緩等因素影響，新加坡的外部成長動能正在減緩，8 月非石油出口已經連兩個月下滑。

貿工部 8 月預估，新加坡全年經濟成長率介於 6% 至 7%，脫離去年萎縮 5.4% 的窘境。新加坡預定 11 月公布最新的全年經濟成長率預估。