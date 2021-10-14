國泰證10月投資氣象 聚焦四大產業成長契機

時序進入第四季，國泰證券今 (14) 日發布 10 月投資氣象觀點，對歐美和原油市場抱持「正向」看法，並建議投資可聚焦在醫療保健、科技能源及原物料、工業與公用事業，以及消費和消金銀行產業等四個方向。

國泰證指出，第四季全球關注的投資議題圍繞在後疫情的經濟復甦，又以疫情逐漸獲得控制為主軸，隨著新冠疫苗 2.0 版將登場，新型藥物因研發方式改變將以口服、常溫和一劑型等形式出現，預告醫療保健大產業航海時代即將來臨。

另一方面，由於聯準會不急於升息的鴿派言論持續發酵，歐美國家量化寬鬆政策將進入緩慢轉向期，使利率走揚、通膨疑慮等市場偏空情緒趨緩，資金有充裕時間從新興產業轉往成熟產業。

而第四季正逢歐美年底節慶消費季，加上歐美股持續高檔震盪、油價維持高漲和美元轉升等因素，國泰證券建議，投資人還可關注三類產業的發展。

首先，由於原油短缺及價格上漲，帶動原物料的需求大增，如科技、能源及原物料產業，第二，在連帶影響限電後，湧現轉單效益的工業與公用事業產業，第三為後疫情期間，歐美節慶採購升溫的消費及消金銀行產業。

然而，國泰證也提醒，在利多投資的機會下，分散風險更顯重要，第四季預期利多造成股市熱絡後，散戶參與表現將較法人更踴躍，使融資現象快速增加，在此種情況下，散戶數大增容易造成股市大幅波動。