渣打：美元反彈遇壓 年底前91-95盤整

通膨隱憂與聯準會縮表計畫衝擊金融市場震盪，渣打銀行今 (14) 日舉行第四季投資展望記者會，渣打銀行財富管理處主管陳太齡認為，預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力，預估年底前美元指數可能在 91 到 95 區間盤整。

陳太齡表示，近來市場普遍關注聯準會縮表計畫，儘管短期可能造成市場波動，但預期並不至引起劇烈震盪，後續密切觀察 2022 年底以後的升息訊號，以及其他經濟體央行的收緊計畫。

陳太齡指出，預期許多國家的央行緊縮速度將快於聯準會，立場也比聯準會更加明確，預期美元反彈時將面臨上方壓力，而澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的貨幣，短線上美國實質利差收斂支撐美元反彈，但預期年底前美元指數可能會落在 91 到 95 點區間橫盤整理。

在資產風險部分，渣打銀行認為，聯準會啟動縮減購債對多元化收益配置並非重要風險，但要注意，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來兩年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國和新興市場則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來 6 到 12 個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

渣打銀行指出，全球經濟復甦基調延續，在 2022 年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美股受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。

至於歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激，而亞洲 (日本除外) 股票則受限於中國不確定性的影響，後續支撐力道較不足。