〈紐約匯市〉長債殖利率下滑 美元從一年高點走軟  

美元對一籃子貨幣周三 (13 日) 從一年高點下滑，隨美國較長天期公債殖利率走低，投資人消化最新數據，資料顯示美國通膨穩固，而聯準會 (Fed) 會議記錄證實縮減購債「很快」將開始。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.515% 至 94.036，。

美元兌日圓貶值 0.29%，報 113.275 日圓。歐元兌美元升值 0.56% 至 1.15945 美元，從前一日的將近 15 個月低點反彈。

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 較 8 月上漲 0.4%，超過市場預估的增加 0.3%，比去年同期上漲 5.4%。不計波動較大的糧食和能源，核心 CPI 上漲 0.2%。

報告出爐後，與利率預期同步的短天期公債殖利率上揚，但長天期公債殖利率下滑，顯示市場目前仍不認為通膨會持續更長時間。2 年期和 10 年期公債殖利率差距縮減為兩周最小。

Oanda 分析師 Edward Moya 說，市場原本預期 Fed 將在 2022 年 12 月升息，但現在已經提前到 2022 年 9 月。

聯邦公開市場委員會 (FOMC)9 月會議紀錄顯示，可能在 11 月中旬開始縮減購債，但他們對高通膨構成多大威脅、以及何時需要升息的意見仍分歧。

牛津經濟研究所美國首席經濟學家 Kathy Bostijancic 說：「縮減購債箭在弦上，現在比較大的問題是，通膨發展會不會讓 Fed 更積極、更快升息？升息現在是市場更關注的事，這一點可以從殖利率曲線變化看出端倪。」

與大宗商品密切相關的澳幣上揚，升值 0.35% 至 0.7370 美元，接近周二觸及的一個月高點。

比特幣上漲 1.88% 至 57048.91 美元，從本周的五個月高點 57855.79 美元略為下滑。

截至周四 (14 日) 台灣時間約 6:00 價格：