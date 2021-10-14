你真的會用 KD 指標? – KD 一條龍（2）

文．理周教育學苑講師周鼎松

這期我們來談談ＫＤ背離。 ＫＤ 背離也是專業級技術之一，其主要的功能在於找出摸頭猜底的逆勢交易訊號，之所以要找到這樣的訊號是想要買的最低或賣（空）到相對最高點，我曾經有段期間熱衷尋找這類的訊號，從台指期５分鐘、台股當沖及波段到海外商品的短波段，後來發現這真需要時間與精力，但的確也常能獲得相對最高及最低點的意外驚喜。

而ＫＤ背離除了提供進場訊號，同時也代表了出場訊號，當我由高點作空下來，一旦出現低檔背離，有很大的可能是底部到了，該是時候減碼或全部出脫了。

在實際說明之前必須先說明重要的一點，每一個週期都有ＫＤ指標，愈長時間的ＫＤ其效果愈持久，例如： ５分鐘的ＫＤ背離時效性就明顯小於６０分鐘的ＫＤ，日線級的背離效果就會小於週線級別，這必須要先有認知，而有時小級別的背離會帶動大級別的ＫＤ金叉這是另一個專業用法改日再談。

一. 頂背離（高檔背離）

ＫＤ一般是跟著股價同步走高或走低，當股價持續走高時，但ＫＤ卻未與股價同步創高，形成跟不上股價腳步的情形，一旦反轉向下形成死亡交叉，此時頂背離即為確認，千萬未死叉時即判定為背離，別看到黑影就開槍。

這是台指期５分鐘Ｋ，圖中點１的位置 Ｋ 值到了８６，而在點２價格創高時的 Ｋ 值只有 77 便不再上去, 當價格下來時 KD 形成死叉，頂背離成立，該放空或該多單賣出的都在該位置執行。

點２的位置其價格已創高到 202.5 元，但發現其Ｋ值從點１的 91 到點２的 69 ，當點２的ＫＤ死叉確認後即可放空，而停損點設定 203 元。

二. 底背離（低檔背離）

相對於頂背離，底背離就是找尋底部買進的可能性或是放空的回補點，而底背離的訊號可信度相較於頂背離要來的好，這也是我常用於找底部買訊的方式之一。

37.2 元的低點，但是ＫＤ卻未同步創低，反到是當股價持續反彈時，ＫＤ形成黃金交叉，而底部背離訊號確認，點２的位置即是買進位置，停損設在 37.1 元。其實在點１的位置是假跌破後的買進位置，所以一理通萬理通，很多策略是相同概念不同表現罷了。 使用ＫＤ背離應注意的事情， 背離的 K 值愈低愈好，當前面Ｋ值到８０以上，而背離時的Ｋ值最好在８０以下，二者的差值最好能有點差距。 背離訊號以ＫＤ金叉或死叉為確認，千萬不能當ＫＤ還在發散時就認為它會產生背離。 停損的設定為前面 K 值高點時價格的上一檔或前面 K 值時價格的下一檔。 因為我們常用ＫＤ參數為 (9,3,3)，也就是９天的 K 棒，當股價相差半個月或一個月後創高又回落，ＫＤ背離就不好用了，此時應看ＭＡＣＤ。 愈是炒作或小型的股票，愈要小心使用。 當股價趨勢正處於向上階段時，頂背離的失效性會變高，當在高檔振盪時其訊號可信度會提高，底背離亦同。 若出現第二次背離訊號時，可信度會大大提高。

來源：《理財周刊》1103 期

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