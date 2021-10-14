【龍捲風操盤術】中階版後果真反彈 先調整基期後拉抬

美股拉尾盤、亞股上攻，所以台股今天反彈，是這樣嗎？那為何彈不太動？哪裡出現問題？該如何修正，或是看到哪個現象出現，台股才能出現像樣的反彈？指數從 18034 點修正至今 16347 點，跌了近 10%，融資修正近 17%，短線籌碼回歸安定，現階段就看台幣何時「由貶轉升」，外資不再扯後腿，行情反彈彈就很快。

外資買超 34.29 億元，投信買超 5.1 億元，自營商賣超 8.38 億元，行情反彈受阻？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 還維持黃金交叉，還有機會，費半死亡交叉較弱，跟台股類似有「低檔背離」的味道，而加權昨日破昨低，台灣 50 及台指期並未跌破，為龍捲風操盤術: 中階版本的反轉訊號，今果真反彈，但反彈的架構，漲「跌深」的，跌「漲多」的，較不好，先定義為「調整基期」的現象，這種現想出現，代表還不會急攻，只能先止跌，打底！行情漲漲跌跌，紀律操作即可，不需要自己嚇自己！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/6iZZ_kVDAtk

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，今天持續反彈，其中台驊投 (2636-TW) 還拉漲停板，各位還在船上的水手辛苦了！但筆者提醒，反彈還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多！有搶短多的人，本波低點可設為防守點！

今日雖然指數反彈，但過去的強勢股: 揚明光 (3504-TW)、大眾控(3701-TW )、越峰(8121-TW )、中華化(1727-TW )、亞聚(1308-TW )、金雨(4503-TW )、永光(1711-TW )、世紀剛(9958-TW ) 全面快速回檔修正，今天很多強勢股出現落後補跌，所以指數出現開高走低，倘若是指數早盤先大跌，強勢股補跌，且大盤出量，伴隨者有基本面的股票反彈就是加速趕底的現象！這種盤中觀察重點，全在免費的 TG:Telegram：https://t.me/imoney168

我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW 回測月線留下影線)、智原 (3035-TW 高檔震盪今量縮下跌)、創意 (3443-TW 回測月線留下影線)，世芯 (3661-TW 回測月線留下影線)，金麗科 (3228-TW 創小高)、晶心科(6533-TW 拉漲停)，這族群昨天稍微休息，今震盪有守，持續追蹤！而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 續漲、台肥 (1722-TW)出量回檔，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW )表現穩定，還不用換股！

再來就是觀察車用零組件概念股：大同 (2371-TW)、鴻海 (2317-TW)、貿聯 (3665-TW)、康普 (4739-TW)、裕隆 (2201-TW)大漲、朋程 (8255-TW)、漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW)、強茂(2481-TW)、凌陽(2401-TW)、順德(2351-TW)，乙盛(5243-TW)、同致(3552-TW) 這族群可趁行情震盪開始留意了。

今天行情震盪，法人及主力大戶，也跑不掉，不用太緊張，跌深後就會反彈。

盤面架構還有一個不利因素: 一般來說，多頭架構 + 資金行情 IPO 應該有利，但這兩檔競拍踢鐵板，三商家購 (2945-TW) 與正崴集團的森崴能源 (6806-TW) 上市競拍 13 日雙雙流標，對於相關概念股出現利空，例如風力發電：世紀剛 (9958-TW)、上緯投(3708-TW) 表現就較弱。

台積電法說 Q3 純益季增 16% EPS 6.03 元優預期 雙創新高，Q4 財測營收將介於 154 億美元至 157 億美元間（約新台幣 4326.39 億至 4410.67 億元）毛利率 51％～53％捐贈疫苗支出對營利率影響約 1 個百分點，留意今晚美股 ADR。

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