〈財報〉大摩Q3財報創佳績 投行業務收入年增逾六成

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 周四 (14 日) 公布 2021 年第 3 季財報，營收年增 26%，至近 148 億美元，EPS 為 1.98 美元，雙雙擊敗華爾街預期，因企業併購和 IPO 活動帶來更多諮詢收入，大摩 Q3 投資銀行業務收入較去年同期增逾六成。

亮眼的財報表現刺激股價走高，大摩 (MS-US) 周四美股盤中漲逾 2%，截稿前報 100.55 美元。

2021 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：147.5 億美元，年增 26％，Refinitiv 訪調分析師預期為 140 億美元

純益：37 億美元，年增 36%

稀釋後每股純益 (EPS)：1.98 美元，去年同期為 1.66 美元，Refinitiv 訪調分析師預期為 1.68 美元

股票銷售和交易收入：28.8 億美元，年增 24%，較 StreetAccount 預期高出 5 億美元

固定收益銷售和交易收入：16.4 億美元，年減 16%，略高於 StreetAccount 預期的 15.3 億美元

營收按業務分拆：

機構證券：75 億美元，年增 22%

財富管理：59 億美元，年增 28％

投資管理：15 億美元，年增 38%

按各項業務來看，大摩投資銀行業務營收為 28.5 億美元，年增 67%，遠超華爾街預期。其中，受惠於熱絡的企業併購和 IPO 活動，諮詢費用收入較去年同期大增 2 倍多，至 12.7 億美元，寫下記錄新高，股票承銷收入也年增 16%，至 10 億美元。

疫情期間爆炸性成長的交易收入，意外於 Q3 繼續增長，年增 6% 至 45.2 億美元，其中股票交易收入達 28.8 億美元，年增 24%，固定收益交易收入則下滑至 16.4 億美元，年減 16%。

大摩財務長 Sharon Yeshaya 表示，儘管 E*Trade 交易活動趨緩，但交易活動仍是疫情爆發前的 3 倍。

為了擴大財富管理部門，大摩執行長 James Gorman 去年重金收購券商 E*Trade 和資產管理公司 Eaton Vance。雖然上季財富管理業務營收略低於市場預期，但仍較去年同期增長 28%，至 59.4 億美元，主要因資產價值和淨利息收入增長所致。