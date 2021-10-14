〈財報〉併購交易激勵投行業務 美銀Q3財報優預期 純益大增58%

美國銀行 (Bank of America) 周四 (14 日) 公布 2021 年第 3 季財報，強勁的企業併購活動刺激投行費用收入走高，加上 Q3 釋出 11 億美元呆帳準備金，幫助美銀寫下火熱的季度表現，Q3 純益大增 58% 至近 77 億美元，且營收、EPS 均擊敗華爾街預期。

受財報利好激勵，周四美股盤前交易，美銀 (BAC-US) 漲 2.7%，暫報 44.29 美元。

2021 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：228 億美元，年增 12％，Refinitiv 預期為 218 億美元

純益：77 億美元，年增 58%

稀釋後每股純益 (EPS)：85 美分，去年同期為 51 美分，Refinitiv 預期為 71 美分

淨利息收入：111 億美元，年增 10%，StreetAccount 預期為 106 億美元

固定收益部門 (FICC) 銷售和交易收入：20 億美元，年減 5%

股票部門 (Equity) 銷售和交易收入：16 億美元，年增 33%

(圖：美銀財報)

營收按業務分拆：

消費銀行業務：88.4 億美元，年增 10%

全球財富和投資銀行管理業務：53.1 億美元，年增 17%

全球銀行業務：52.4 億美元，年增 16%

全球市場業務：45.2 億美元，年增 6%

美銀執行長 Brian Moynihan 表示，上季存款增長強勁，貸款餘額也連續 2 季成長，既使利率維持在低水平，淨利息收入也有所改善，年增 10% 至 111 億美元。

按業務表現來看，美銀上季財富管理業務營收年增 17%，至 53.1 億美元。全球銀行業務營收年增 52.4 億美元，年增 16%，其中，活躍的企業併購活動，將諮詢費用推升至 6.54 億美元的新高水平，並為投行費用收入帶來支撐。

疫情期間表現亮眼的交易部門則稍微走疲，固定收益銷售和交易收入報 20 億美元，較去年同期減少 5%，股票交易依舊強勁，收入年增 33% 至 16 億美元。

另一方面，隨著貸款違約風險改善，美銀 Q3 再釋出 11 億美元的貸款損失準備金，優於市場預期。