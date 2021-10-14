〈宏碁展望〉小金虎成長目標優於本業 明年集團艦隊上看十家

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 布局多重事業引擎，董事長陳俊聖今 (14) 日表示，第三季旗下小金虎占整體營收比重達約 14-15%，未來將續以優於本業成長為目標，近期除宏碁智醫 (6857-TW) 申請登錄興櫃戰略新板外，年底前也還有一家子公司將申請興櫃，屆時集團上市櫃家數將達 8 家，預期明年集團艦隊將突破雙位數。

宏碁集團上市櫃成員，除宏碁本身外，還包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)，近日宏碁智醫也申請登錄興櫃戰略新版。

陳俊聖透露，年底一家子公司申請上興櫃，一切都依既定行程進行、公告，外界猜測，年底申請興櫃的公司，將是宏碁旗下檢測維修服務商海柏特。

陳俊聖指出，未對旗下小金虎、新事業設定營收比重的 KPI，僅要求每家子公司成長性必須大於核心事業，至於近期申請興櫃戰略新版的宏碁智醫，也會以拿到的 FDA 數量作為目標，目前旗下糖尿病視網膜 AI 軟體、TeleMed 視訊診療軟體等兩大產品，累計就取得台灣、印尼、泰國等地共計 4 張 FDA 認證。

另一方面，宏碁電動車布局主要也由旗下小金虎操刀，陳俊聖表示，集團鎖定電池、充電樁市場，其中，電池業務由聯永基負責，聚焦歐洲電動自行車市場，充電樁則由宏碁智通在台南、台北、竹南等地設有停車柱的區域，逐步導入試行。