信託公會搭橋樑 信託財產規模大增逾22倍

信託公會今 (14) 日舉行臨時會員大會補選兩名監事，金管會副主委蕭翠玲致詞時指出，信託公會不僅成功搭起政府與業者的橋樑，在公會致力推動下讓信託財產規模大幅成長逾 22 倍，成為國人重要的財產管理制度。

蕭翠玲表示，單純的「理財」服務已不能滿足民眾生命週期各個階段的服務需求，因應高齡及少子化的衝擊，金管會去年 9 月 1 日發布信託 2.0「全方位信託」計畫，鼓勵業者積極投入資源調整組織並培育專業人才，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

蕭翠玲表示，為推動信託 2.0，金管會已放寬行銷推廣信託業務限制，並引導業者訂定合理考核標準，強化對信託業務多元化發展的重視；另針對「高齡金融規劃顧問師」認證制度的規劃推動、成立跨業合作推動平台擬定跨業發展藍圖，以及協助主管機關擬訂評鑑獎勵措施草案等各項措施的推動辦理。

信託公會理事長雷仲達則說，在主管機關與政策誘因激勵下，努力推動實踐各項措施，包括成立信託 2.0 推動小組、分行設置信託專責人員、整合內部資源進行各項創新、發展安養信託多元服務、異業跨業結盟，與透過與不動產管理、修繕及相關業者合作，幫客戶管理不動產創造收益。

此外，信託業者更透過與社福團體、安養及醫療機構之合作，推廣及轉介安養信託，並洽請合作單位擔任信託監察人以及幫忙訪視客戶，確保信託穩定發揮照顧民眾的功能。

信託公會今天舉行第 7 屆第 1 次臨時會員大會，補選第 7 屆缺額監事 2 名，選舉結果由土銀副總游麗玲、台企銀副總陳紹晃當選。