鉅亨美股雷達：大型銀行股財報猛、投行看多景氣金絲雀「開拓重工」

美股重要看點：

週四 (14 日) 美國銀行、花旗、富國銀行和摩根士丹利均報告強勁財報，引發的風險偏好掩蓋對供應鏈的擔憂。儘管中國政府將維持房地產緊縮政策、聯準會縮減購債和停滯性通膨將對全球經濟復甦構成壓力，美股盤前道瓊期貨指數小幅走高，

週三公布的 9 月消費者物價指數 (CPI) 略高於市場預期，同時聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要顯示，Fed 可能從 11 月中旬或 12 月中旬開始啟動縮減購債 (Taper)，直到明年中左右完成。

BlackRock 美國基本固定收益部門主管 Bob Miller 認為，Fed 著手縮減資產購買規模的門檻非常低，就縮減規模的可能構成而言，各方似乎達成相當一致的共識。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 0.53 點，或 0.0015%，收 34,377.81 點。

那斯達克指數上漲 105.71 點，或 0.73%，收 14,571.63 點。

標普 500 指數上漲 13.15 點，或 0.3%，收 4,363.8 點。

費城半導體指數上漲 14.6 點，或 0.46%，收 3,192.8 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人) 報 29.3 萬人，預期 32 萬人，前值 32.9 萬人

美國上週續請失業金 (萬人) 報 259.3 萬人，預期 267 萬人，前值 271.4 萬人

美國 9 月 PPI 月增率 0.5%，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 9 月核心 PPI 月增率 0.2%，預期 0.5%，前值 0.6%

重要個股動態：

花旗銀行 (C-US)

美股財報季本週由銀行企業打頭陣，週四花旗銀行盤前公布第三季財報告捷，每股純益為 2.15 美元，營收為 171.5 億美元，優於市場預期每股純益 1.65 美元，營收為 169.7 億美元。

花旗淨利增長 48% 至 46 億美元，遠高於去年同期的 31 億美元。花旗決定釋放 11.6 億美元貸款損失準備金 (這是應對疫情期間為尚未兌現的潛在不良貸款而建立的損失準備金)，這提振花旗銀行第三季的利潤。

花旗執行長 Jane Fraser 表示，疫情後的經濟復甦推動企業和消費者信心，客戶積極參與市場交易，花旗在投資銀行和交易部門擁有強勁的業績，年增約 40%，花旗還在財資及貿易金融事業群 (TTS) 實現兩位數費用的增長。

波音 (BA-US)

華爾街日報週四援引消息人士報導，波音正在著手處理 787 夢幻客機上發現的一個新缺陷，涉及某些鈦合金組件強度不符合要求。

波音一直努力解決 787 飛機的結構缺陷問題，這些缺陷導致該機型減產並停止交機。波音股價在盤前交易中下跌 1.1%，暫報每股 219.31 美元。

開拓重工 (CAT-US)

投行 Cowen 看漲有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工，該投行分析師 Matt Elkott 預計開拓重工將連續三年實現營收增長、毛利率和營業利潤率攀升，以及每股收益增長，這是開拓重工 14 年來首次實現「重大週期」增長，也是史上的第二次增長。

Elkott 寫道：「我們認為，未來 10 年開拓重工自主解決方案有可能增加 350 億美元的收入機會，將通過有機方式和收購實現強勁增長。

開拓重工週四盤前股價上漲超過 1.2%，從前一個交易日的 8 個月收盤低點反彈，該股在過去三個月中下跌了 10.7%。