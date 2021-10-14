數位轉型成果亮眼 中壽獲「數位金融獎」雙優質獎肯定（請22點發出）

刷臉投保領先業界邁入新紀元 資安作業讓保戶安心享受便捷服務近年來，面對金融科技浪潮來襲，中國人壽 (2823-TW) 投入豐沛資源推動數位躍升，首創將人臉辨識技術應用於投保流程，且為率先獲准試辦遠距投保的的少數業者之一，配合最嚴謹的資訊安全與個資保護措施，打造出智能身分確認機制，領先業界邁入「刷臉投保」新紀元。

而如此傑出的數位轉型成果，於工商時報舉辦的首屆「數位金融獎」中，一口氣囊括「數位創新獎」、「數位資訊安全獎」兩項優質獎殊榮，不僅顯示在推動金融科技上的亮眼表現，更展現創業家精神與創新能力。

中國人壽以客戶為中心，在投保流程中導入人臉辨識，將過往需繁複簽名的紙本作業，透過這項技術，變得更加快速便捷，讓核保流程縮短一天，效率大幅提升，同時為保戶及業務員創造了優質、有感的保險體驗，且無紙化過程，也更加環保愛地球，提供永續的金融解決方案。

據統計，中國人壽試辦「刷臉投保」期間，投保案件合計共省下約 86,400 小時的作業時間，客戶滿意度高達 8 成，不少人皆回饋這是一個全新、有趣的體驗。同時，自己的臉就是最好的識別，不易偽造更安全，保戶進行人臉識別並經人工審核，正確率為 100%，讓

民眾能夠完全放心，是最值得信賴的壽險公司。

中國人壽「刷臉投保」訂定了業界人臉辨識標準，並擴大未來運用場景，而這項技術推出後，已陸續獲頒保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、財資雜誌「最佳生物辨識獎」，此次再榮獲工商時報數位金融獎「數位創新獎」優質獎，獲得到國內外一致肯定。

中國人壽以持續精進之管理模式深化資安治理，於 2020 年擴大資訊安全管理 (ISO27001) 之驗證範圍並接軌國際對個資保護管理趨勢，將個人資料管理 (BS 10012) 驗證範圍拓展至總公司及分公司所有單位，將資訊安全逐步融入同仁日常作業中成為公司組織文化。

此外，為達到營運不中斷之服務精神，透過情資分享與合作發揮資安聯防，提升應變及處理能量。中國人壽藉由落實執行上述策略，不斷強化資安防護意識與機制，讓保戶能安心享受便捷與嶄新的服務體驗。

中國人壽目前持續推動集團「ABCDE」五大策略，擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續的金融解決方案，除了展現創業家精神，也期盼成為求職者首選的雇主，成為亞洲領先的金融企業。