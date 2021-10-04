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創新育成見效 中壽前8月業務員淨增加數、成長率雙居冠

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
創新育成見效 中壽1-8月業務員淨增加數、成長率雙居冠。(圖：中國人壽提供)
創新育成見效 中壽1-8月業務員淨增加數、成長率雙居冠。(圖：中國人壽提供)
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中壽業務員數位轉型

「數位躍升」是中國人壽 (2823-TW) 在推動業務通路轉型的核心競爭力，也吸引了許多人才加入，今 (2021) 年在疫情嚴峻挑戰下，中壽 1-8 月業務員淨增加人數 691 人、年成長 5.2%，皆為壽險公司第一，是少數正成長的大型壽險公司。

中壽以創新思維結合數位科技，以科技賦能打造新世代行動業務菁英，斥資打造的首座智能數位化訓練中心也正式啟用。

中壽組織加速年輕化，新進業務同仁平均年齡 32.5 歲，晉升主任比率更達到 63%。中壽持續投資業務部隊的決心不變，新設的桃竹訓練中心及擴大規模的台北地區訓練中心，都將在今年第四季初陸續啟用。

中壽表示，其中，桃竹訓練中心將打造智能數位化互動教學環境，透過數位工具、線上課程，朝無紙化目標邁進，讓訓練育成也能跟 ESG 結合，為環境永續盡一分心力。

在人才培育上，中壽獨家開發多項數位工具，如大數據動物選才模型，16 種動物各自代表不同的工作特質及性格，能幫助新進業務同仁認識自己優勢，主管也能依此量身打造培育計畫。

其中，大數據動物選才模型，從關懷求職者的需求出發，在跟保戶及增員對象聊起他們的種動物屬性時都很有共鳴，2020 年所發出的動物性格適性測驗，回覆率高達 94%，已是拓展增員利器。

而數位管理輔銷工具 i-Agent，以行動化、數字化，即時管理同仁的學習應用成果，判斷訓練移轉的強弱，將職能精進培訓到實作輔導，做了系統化的延伸銜接，以科技賦能系統化培育，積極推動晉升。

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