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普丁：加密貨幣可能是「武器化」的美元替代品

鉅亨網編譯羅昀玫
普丁：加密貨幣可能是「武器化」的美元替代品 (圖片：AFP)
普丁：加密貨幣可能是「武器化」的美元替代品 (圖片：AFP)
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俄羅斯總統普丁參加完「俄羅斯能源週」國際論壇全體會議後，週四 (14 日) 普丁受訪時盛讚加密貨幣的價值，認為加密貨幣可能是「武器化」的美元替代品。

與中國加強打擊加密不同，俄羅斯政府認為加密貨幣有存在必要。俄羅斯總統普丁週四受訪時提到，加密貨幣尚未發展成熟，但有朝一日可能將代替美元進行交易。

普丁週四稱：「我相信加密貨幣有其價值，它可能作為一種支付手段存在。」

俄國政府曾表態，若拜登政府持續對俄國進行針對性的經濟制裁，俄國可能很快放棄以美元計價的原油合約。外媒向普丁提問：「加密貨幣可否取代美元來結算石油交易？」

普丁回應：「我不相信它可以用於石油貿易。現在談論加密能源交易還為時過早。」

不過對於俄國試圖擺脫對美元的貿易依賴，普丁週四沒有避而不談。

他表示：「我認為美國在使用美元作為制裁工具方面犯了一個巨大的錯誤，在這方面，美國是恩將仇報，美元有競爭優勢，是一種世界儲備貨幣，如今美國用它來追求政治目標，結果損害美方自己的戰略和經濟利益。」

俄羅斯財政部今年 6 月宣布，在美國制裁的持續威脅下，俄羅斯國家財富基金將完全撤出美元資產，轉抱歐元人民幣和黃金，以減少美元資產曝險。

美中俄走進超級大國競爭新時代，美國白宮週三宣布，在白宮國家安全委員會的牽頭和協調下，邀請全球逾 30 個國家於週三起連兩日參與對抗勒索軟體的線上會議。

與會國家有加拿大、法國、英國、巴西、墨西哥、日本、烏克蘭、愛爾蘭、以色列、南非、歐盟等，但中國和俄羅斯均未受邀。

截稿前，比特幣上漲 2%，暫報 57367 美元。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 小幅下滑 0.11%，暫報 93.98。

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