家即是景、景即是家，豪宅設計講究細節、精神層次實現居住者心境

編輯 陳思靜│圖片提供 仝育室內裝修



私密的地理位置和優越的自然資源，向來是高端房產吸引買家的重點因素，因為層峰人士看重的不僅是投資房產的回報，更多的是追求極致生活和舒適的精神體驗。因此在豪宅的規劃上，除了必須全方位考量建築體的周邊環境的關係，實現彼此共融的和諧景況，更需成就極度私人、深具品味的精神層次。



私密的地理位置和優越的自然資源，向來是高端房產吸引買家的重點因素，因為層峰人士看重的不僅是投資房產的回報，更多的是追求極致生活和舒適的精神體驗。因此在豪宅的規劃上，除了必須全方位考量建築體的周邊環境的關係，實現彼此共融的和諧景況，更需成就極度私人、深具品味的精神層次。



可能是藝術收藏、音樂欣賞或是絕美的濱水風光。仝育室內裝修的莊媛婷、鄭瑞文設計師表示，當代的豪宅設計，早已跳脫雕梁畫棟的裝飾、或是各種奢華的堆砌，而是藉由「形、色、質、空、光」等元素，深入探討物體的型態、顏色質感、空間動線與光源間的對話，以純粹的線條勾勒最具靈性的空間，創造足以實現人們物質和精神生活需要的室內環境。



與此同時，模糊室內外的界線，讓家即是景、景即是家，宛如林語堂那句：「最好的建築是這樣的，我們深處其中，卻不知道自然在那裡終了，藝術在那裡開始。」



柔和色系與精緻細節，體現優雅的生活情境

145 坪的新成屋，以純淨的白色為基底，希望跳脫故作姿態的設計，通過空間的起承轉合，導演出居住者的心境，讓忙碌的都市生活有處傾聽靈魂深處的避風港。



因屋主需求，開放而相鄰的客廳、餐廳、廚房和書房，依序位列於不同軸線上，布局流暢，並通過尺度與比例的把控，有效讓人在不同的情境和心緒下，自由轉換場域的運用；而客廳區域在大理石為主體的電視牆上，結合鍍鈦局部點綴，平衡大理石冷冽的調性，更有精緻細節；天花板則以圓弧包覆，修飾過於銳利的線條，展現天圓地方的格局，讓住宅親切有溫度。當餐廚區域機能完善後，結合仿清水模磚、特殊漆等簡潔明快的質材運用，體現優雅的生活情境。



模糊室內外界線，綠意盎然成無價裝修

300 坪獨棟建築，是屋主休閒度假的處所，綠意盎然的開闊庭院，讓設計的第一視覺要旨便是「將自然引入」，既表露對土地的尊重，讓居住者遠離都市喧囂，真正感受舒適與寧靜。



因獨棟建築優勢，將公私領域通過樓層明確劃分，一樓為招待賓客的處所，二樓以上為主臥室、小孩房與起居空間。公共區域盡量在既有的條件下，維持與戶外關係的對話，通過家具的擺放，虛化區域間的隔閡，自然而然形成如沙龍般可暢快對話的起居處，通過色彩上以「黑、白、灰」三色的排列，實踐繁而不雜的生活美學。樓梯是串聯垂直動線的關鍵所在，設計師將此設定為裝置藝術品，和三角鋼琴成為空間中最美的畫面。



自然感屋架結構，營造國外度假別墅般的輕鬆寫意

100 坪的療癒空間居住成員為夫妻，臨海的建築位置可觀賞潮汐起落與萬家燈火的美景，是兩人私密的度假會所。以療癒休閒為設計主軸，活用窗邊區域以及自然建材，讓室內空間也能感受到山林裡放鬆的自在感。



本案最大的特色是包覆天花板的木皮所營造出的屋架結構，讓人宛如身處國外小木屋般的輕鬆寫意，同時大理石材的選擇上以輕柔的灰白與米色調為主；而沙發與家具跳脫制式化設計，以流線造型的沙發搭配單人座椅，不制式的劃分區塊機能，在照顧生活機能之外，透過陳列強化讓視覺上具備放鬆療癒的氛圍。





【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



