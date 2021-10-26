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家即是景、景即是家，豪宅設計講究細節、精神層次實現居住者心境

鉅亨網新聞中心
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即是豪宅細節精神層次居住者裝修私密的房產極致成就品味藝術美的設計師跳脫對話自然情境客廳區域般的療癒

編輯 陳思靜│圖片提供 仝育室內裝修

私密的地理位置和優越的自然資源，向來是高端房產吸引買家的重點因素，因為層峰人士看重的不僅是投資房產的回報，更多的是追求極致生活和舒適的精神體驗。因此在豪宅的規劃上，除了必須全方位考量建築體的周邊環境的關係，實現彼此共融的和諧景況，更需成就極度私人、深具品味的精神層次。
 

私密的地理位置和優越的自然資源，向來是高端房產吸引買家的重點因素，因為層峰人士看重的不僅是投資房產的回報，更多的是追求極致生活和舒適的精神體驗。因此在豪宅的規劃上，除了必須全方位考量建築體的周邊環境的關係，實現彼此共融的和諧景況，更需成就極度私人、深具品味的精神層次。
 

可能是藝術收藏、音樂欣賞或是絕美的濱水風光。仝育室內裝修的莊媛婷、鄭瑞文設計師表示，當代的豪宅設計，早已跳脫雕梁畫棟的裝飾、或是各種奢華的堆砌，而是藉由「形、色、質、空、光」等元素，深入探討物體的型態、顏色質感、空間動線與光源間的對話，以純粹的線條勾勒最具靈性的空間，創造足以實現人們物質和精神生活需要的室內環境。

與此同時，模糊室內外的界線，讓家即是景、景即是家，宛如林語堂那句：「最好的建築是這樣的，我們深處其中，卻不知道自然在那裡終了，藝術在那裡開始。」
 

柔和色系與精緻細節，體現優雅的生活情境

145 坪的新成屋，以純淨的白色為基底，希望跳脫故作姿態的設計，通過空間的起承轉合，導演出居住者的心境，讓忙碌的都市生活有處傾聽靈魂深處的避風港。
 

因屋主需求，開放而相鄰的客廳、餐廳、廚房和書房，依序位列於不同軸線上，布局流暢，並通過尺度與比例的把控，有效讓人在不同的情境和心緒下，自由轉換場域的運用；而客廳區域在大理石為主體的電視牆上，結合鍍鈦局部點綴，平衡大理石冷冽的調性，更有精緻細節；天花板則以圓弧包覆，修飾過於銳利的線條，展現天圓地方的格局，讓住宅親切有溫度。當餐廚區域機能完善後，結合仿清水模磚、特殊漆等簡潔明快的質材運用，體現優雅的生活情境。
 

模糊室內外界線，綠意盎然成無價裝修

300 坪獨棟建築，是屋主休閒度假的處所，綠意盎然的開闊庭院，讓設計的第一視覺要旨便是「將自然引入」，既表露對土地的尊重，讓居住者遠離都市喧囂，真正感受舒適與寧靜。
 

因獨棟建築優勢，將公私領域通過樓層明確劃分，一樓為招待賓客的處所，二樓以上為主臥室、小孩房與起居空間。公共區域盡量在既有的條件下，維持與戶外關係的對話，通過家具的擺放，虛化區域間的隔閡，自然而然形成如沙龍般可暢快對話的起居處，通過色彩上以「黑、白、灰」三色的排列，實踐繁而不雜的生活美學。樓梯是串聯垂直動線的關鍵所在，設計師將此設定為裝置藝術品，和三角鋼琴成為空間中最美的畫面。
 

自然感屋架結構，營造國外度假別墅般的輕鬆寫意

100 坪的療癒空間居住成員為夫妻，臨海的建築位置可觀賞潮汐起落與萬家燈火的美景，是兩人私密的度假會所。以療癒休閒為設計主軸，活用窗邊區域以及自然建材，讓室內空間也能感受到山林裡放鬆的自在感。
 

本案最大的特色是包覆天花板的木皮所營造出的屋架結構，讓人宛如身處國外小木屋般的輕鬆寫意，同時大理石材的選擇上以輕柔的灰白與米色調為主；而沙發與家具跳脫制式化設計，以流線造型的沙發搭配單人座椅，不制式的劃分區塊機能，在照顧生活機能之外，透過陳列強化讓視覺上具備放鬆療癒的氛圍。
 


【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

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