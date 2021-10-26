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改造小坪數的「夾層設計」範本！讓採光、空間和強大機能感進駐生活

鉅亨網新聞中心
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小坪數夾層採光居家放大視線開闊緊張感受設計師灰階延伸客廳樓梯原本巧妙打造視覺用餐收納屋主開放式隔間

編輯 林君逸｜圖片提供 日宅設計

想買房，卻受限於預算嗎？近年來，許多人瞄準具有 3 米 6 以上挑高優勢的小坪數居家，希望能透過「夾層設計」，讓空間放大、機能加倍。然而，若是設計不當，也有可能遮蔽採光、視線不夠開闊，甚至在使用上，也會帶來緊張壓迫的感受。

想買房，卻受限於預算嗎？近年來，許多人瞄準具有 3 米 6 以上挑高優勢的小坪數居家，希望能透過「夾層設計」，讓空間放大、機能加倍。然而，若是設計不當，也有可能遮蔽採光、視線不夠開闊，甚至在使用上，也會帶來緊張壓迫的感受。

本篇邀請日宅設計的吳宇喆設計師，和大家分享他如何透過格局微調、動線重整，讓兩間 20 坪以下的小坪數居家，藉由夾層設計重啟空間魅力，展現完全不向坪數妥協的生活態度。

Design Case x 2

1. 6 坪現代風小宅創造灰階景深！質感與機能並具的美好日常

走過 15 年的中古屋裡，住著一對夫妻與他們的愛犬。原始格局配置上，因應四米二的屋高，便早已規劃夾層設計，但全滿的層板將空間一分為二，視線缺乏向上延伸的地方，也影響整面落地窗的充沛日光。針對缺乏採光、空間感，動線又不佳的場域，吳宇喆設計師是如何扭轉劣勢呢？
 

重點 01  客廳的夾層不做滿，挑高視野除去緊張壓迫感
夾層格局最忌諱高度帶來的壓迫感！在不影響主臥機能的情況下，設計團隊拆除了局部層板，讓客廳能呈現開闊的視野，延伸整體空間尺度。
 

重點 02  巧挪樓梯融入主牆，簡約手法描繪俐落端景
原本位於窗邊的樓梯，巧妙挪至全室中央，並運用深黑鐵件與灰玻重新打造，以俐落的線條和通透視覺，去除本身的沈重感，同時運用鐵件展示架的串連，讓踏階融入空間主牆，描繪輕盈而流暢的居家端景。
 

重點 03  暗色系灰階創造小坪數景深
傳統印象裡，常使用純白色系達到放大的效果，此次卻突破一般做法，在左右跟前後立面，分別注入深、淺灰階，創造如同景深的效果，讓視覺能夠有所延伸。
 

重點 04  廚房與玄關的巧妙位移，打造舒適順手的生活動線
設計師重新編排生活動線，透過樑下的畸零空間整併洗衣機，將冰箱及活動展示櫃串連營造用餐場域，而原本騰出的角落也配置玄關櫃，大幅增添收納機能。
 

2. 居家辦公也變得好愜意！充滿清新氣息的 17 坪北歐小屋

隨著疫情影響，許多公司改為居家辦公，人們在家的時間也比以往來得長。這間 17 坪北歐風居家，原本的夾層設計漸漸不能滿足屋主需求，他期待能讓位於上層的開放式主臥，重新獲得隱私性，並期待可以擁有書房，作為專心工作的場域。在屋高不一的困境下，吳宇喆設計師巧妙運用四招，為屋主量身定製出心目中的理想居家。
 

重點 01  自然質材創造放鬆的無壓感受
屋主喜歡冷調中帶有一絲溫潤的視覺感受，於是整體以中性的北歐風定調，以純淨的淨白為底，搭配淺色木質調、清水模漆與灰玻，並精心鋪排燈光，捕捉充滿變化性的流動美感。
 

重點 02  樓梯換個位，劃出兩倍的場域機能
讓樓梯座落於夾層的中央，讓原本只能一分為二的格局，輕鬆劃出四個不同的場域機能，上層為開放式書房、彈性空間，下層則為主臥和浴室。外觀上以具穿透性的灰波，保有開放性的視覺，並巧搭清水模電視牆。
 

重點 03  為不一致的屋高，找到最和諧的視覺
此案擁有三米、四米二等截然不同的屋高，吳設計師將前者作為客廳、餐廚區域，後者則是夾層設計，並從中利用錯層、降版等設計手法，讓高度能在視覺上維持一貫的和諧感。
 

重點 04  餐廚區設置中島吧台，一次滿足收納與用餐機能
最初的廚房收納相當不足，屋主常用的烤箱、水波爐等都無法找到最佳定位，此次特地配置中島吧台，不但能結合電器櫃，更讓屋主多了能放鬆用餐的舒適角落。
 


【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】


 

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