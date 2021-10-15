 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

西澳缺工 力拓下修鐵礦砂出貨預測 

鉅亨網編譯余曉惠
(圖:AFP)
(圖:AFP)
Tag
力拓鐵礦砂鋼鐵原物料大宗商品供應鏈生產瓶頸缺工缺料中國澳洲銅礦礦業產業蒙古

礦業巨擘力拓 (Rio Tinto) 周五 (15 日) 調降 2021 全年鐵礦砂出貨預測，理由是西澳的勞動力市場緊縮，延誤新礦場的竣工時間，另外也宣布蒙古銅礦首批生產延後出貨。最新發展意味著力拓將拱手把全球最大鐵礦砂生產商的寶座，讓給巴西淡水河谷(Vale)。

力拓如今預測 2021 年西澳 Pillbara 區的鐵礦砂出貨量將介於 3.2 億到 3.25 億噸，低於原先預估的 3.25 億到 3.4 億噸。

力拓表示，全球供應鏈瓶頸使公司面臨更多挑戰，並預料中國監管趨嚴將導致市場更加波動。執行長 Jakob Stausholm 形容，公司再度面臨營運充滿阻力的一季。

力拓股價周五盤中挫跌 1.08% 至每股 99.42 澳幣，不過大盤相對穩定，澳洲標普 ASX 200 指數上漲 0.5%。

鐵礦砂價格已從 5 月中旬的歷史巔峰暴跌一半，主因中國祭出鋼鐵限產措施並加強房市監管，打擊需求。鐵礦砂本周迄今累計下挫約 2%。

蒙古銅礦區首批生產也延宕

力拓並宣布，蒙古奧尤陶勒蓋礦區（Oyu Tolgoi，蒙古語意為綠松石）的首批銅礦將延宕三個月出貨，要到 2023 年 1 月才能交貨。

奧尤陶勒蓋礦區落成後將是全球最大銅礦，但因為開發進度一再延宕，持股 34% 的蒙古政府多次表達不滿，力拓和加拿大合資夥伴 Turquoise Hill Resources 也因為資金起爭執。

Turquoise Hill 預估，為該計畫額外挹注的資金將增為 36 億美元

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞