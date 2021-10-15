西澳缺工 力拓下修鐵礦砂出貨預測 

礦業巨擘力拓 (Rio Tinto) 周五 (15 日) 調降 2021 全年鐵礦砂出貨預測，理由是西澳的勞動力市場緊縮，延誤新礦場的竣工時間，另外也宣布蒙古銅礦首批生產延後出貨。最新發展意味著力拓將拱手把全球最大鐵礦砂生產商的寶座，讓給巴西淡水河谷(Vale)。

力拓如今預測 2021 年西澳 Pillbara 區的鐵礦砂出貨量將介於 3.2 億到 3.25 億噸，低於原先預估的 3.25 億到 3.4 億噸。

力拓表示，全球供應鏈瓶頸使公司面臨更多挑戰，並預料中國監管趨嚴將導致市場更加波動。執行長 Jakob Stausholm 形容，公司再度面臨營運充滿阻力的一季。

力拓股價周五盤中挫跌 1.08% 至每股 99.42 澳幣，不過大盤相對穩定，澳洲標普 ASX 200 指數上漲 0.5%。

鐵礦砂價格已從 5 月中旬的歷史巔峰暴跌一半，主因中國祭出鋼鐵限產措施並加強房市監管，打擊需求。鐵礦砂本周迄今累計下挫約 2%。

蒙古銅礦區首批生產也延宕

力拓並宣布，蒙古奧尤陶勒蓋礦區（Oyu Tolgoi，蒙古語意為綠松石）的首批銅礦將延宕三個月出貨，要到 2023 年 1 月才能交貨。

奧尤陶勒蓋礦區落成後將是全球最大銅礦，但因為開發進度一再延宕，持股 34% 的蒙古政府多次表達不滿，力拓和加拿大合資夥伴 Turquoise Hill Resources 也因為資金起爭執。

Turquoise Hill 預估，為該計畫額外挹注的資金將增為 36 億美元。