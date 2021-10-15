〈財報〉美鋁Q3獲利續創新高 宣布5億美元股票回購 盤後大漲6%

全球第三大氧化鋁生產商美國鋁業 (Alcoa) 周四 (14 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收與獲利持續創下新高，優於市場預期，預期今年將強勁成長，出貨量有望出現雙位數年成長表現，盤後大漲 6%。

美鋁 (AA-US) 第三季營收 31.1 億美元，年增 31.4%，季增 10%，優於分析師預期的 29.3 億美元。和去年同期相比由虧轉盈，淨利 3.37 億美元，創公司單季新高；調整後每股盈餘為 2.05 美元，優於預期的 1.76 美元。

美鋁執行長 Roy Harvey 在財報聲明中表示，將啟動 5 億美元新股票回購計畫，使股票回購規模達到 6.5 億美元。

美鋁周四收盤小漲 0.45% 至每股 48.6 美元，財報公佈後，盤後股價大漲 6.07% 。該股今年來累計上漲 109%，大幅優於標普 500 指數。

展望未來，美鋁表示，受惠於經濟持續復甦、終端市場對鋁的需求增加，2021 年將成長強勁。預估鋁附加產品出貨量可以交出年比雙位數成長，今年全球對鋁的需求年增約 10%，超過疫情前水準。

美鋁對今年氧化鋁總出貨量預估不變，落在 1410 萬至 1420 萬噸，鋁板出貨量約 290 萬至 300 萬噸。但預料鋁土礦年出貨量減少 100 萬噸至介於 4900-5000 萬噸，主因是第三季巴西 Alumar 煉油廠卸貨機損壞，影響需求。

供給方面，Harvey 表示，中國持續保持鋁淨進口國的地位，為需求提供支撐，今年由於電力短缺和環境相關的政策，中國年產能已刪減 200 多萬噸。這是鋁業有史以來最大減產，除了中國外，歐洲受能源短缺和電力成本影響，也傳出當地鋁產量可能減少。