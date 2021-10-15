〈房產〉今年前三季買氣旺 四都家戶購屋比創5年新高

今年前三季六都房市交易買氣暢旺，統計顯示，台北、台中、台南、高雄等四都家戶購屋比創五年新高，平均每 100 戶都有 2 戶以上買房，桃園及新北未創高點，不過家戶購屋比都在 3.0% 以上，桃園市更是連二年每百戶就有近 4 戶買房。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，房市自 2016 年落底，隔年反彈後一路走揚，近期搭上資金熱潮買氣不墜，具話題的區域吸金力強。

統計顯示，全台六都家戶購屋比以桃園市買氣最高，今年前三季家戶購屋比 3.8%，表示平均每一百戶中有 3.8 戶買房，台中市以家戶購屋比 3.5% 緊追在後，新北市暌違二年家戶購屋比再次回到 3.0%，其他三都雖然家戶購屋比不及 3.0%，但今年都創下五年來同期新高，台北市 2.2%、台南市及高雄市都是 2.8%，顯示買方在這三都的購屋意願大增。

郎美囡分析，台南及高雄受惠科技園區設廠議題，以及相對低的房價，頗受買方青睞，交易量走高；台中及桃園重劃區推案量大，搭上商場或建設利多，買方買單意願高；雙北雖然房價高，但資金湧入強化買方購買力，讓台北市家戶購屋比向上挺進；不過房市熱度高受到政府關注，央行祭出第三波房市管制，此番出手打房具降溫作用，預期六都交易將趨於緩和，第四季求穩不求放量。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，隨著疫情逐漸緩和，建商推案也趨踴躍，但諸多地區推案量大，不僅未來恐湧現賣壓，在缺工缺料下，也可能影響交屋狀況，建議買方多方參考價格與成交狀況，較不容易買貴。