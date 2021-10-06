〈房產〉全台六都醫學中心周邊房產交易 北市馬偕醫院最旺

隨著高齡人口增長，相關的醫療需求勢必增加，房仲業者統計全台六都醫學中心周遭的房市價量，並篩選出成交量前五名醫院，其中台北市「馬偕紀念醫院」近一年交易量高達 504 件最熱門。

台中市的「中國醫藥大學附設醫院」及「台中榮民總醫院」也分別以 373 件及 261 件交易排進前三名。

在全台六都的醫學中心中，「馬偕紀念醫院」週邊房產平均住宅交易單價為每坪 69 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位於台北市中山區，一旁就是捷運雙連站，交通機能相當優異；主要道路民生西路及中山北路上店家林立，若有日常採買的需求，不僅有傳統的雙連市場，還有全聯、家樂福等超市可供選擇，生活圈機能完善。

成交量排名第二的是「中國醫藥大學附設醫院」，近一年也有 373 件的成交，住宅單價則是 21.3 萬元。陳金萍說，「中國醫藥大學附設醫院」位於台中市北區，是屬於台中市發展較成熟的區域之一，一旁就是中正公園及北區國民運中心，具備相當不錯的休閒機能，步行 8 分鐘的距離就是知名的一中街商圈，商業活動相當熱鬧。

另一入榜的台中醫療機構則是「台中榮民總醫院」，近一年有 261 件的成交案例，住宅平均成交單價為每坪 17.4 萬元。陳金萍表示，「台中榮民總醫院」位於台中市西屯區，位置雖然不若中國醫藥大學附設醫院位於市中心熱鬧，但房價卻更親民、更具競爭力。另外，目前規劃中的台中捷運藍線未來也將在台中榮總周遭設站，未來將串聯台中市政府及台中火車站，將使區域機能更為完善。

值得注意的是，透過上榜的醫療中心也可以觀察到另一項高齡社會下的住宅需求，即成熟的大眾運輸系統。榜上的六家醫療機構中有三家都具備捷運運輸系統的優勢，分別為台北市的馬偕紀念醫院、新北市的亞東紀念醫院以及桃園市的林口長庚紀念醫院；而台中的台中榮民總醫院目前也有捷運站設置的規劃。

陳金萍指出，除了醫療資源的需求外，「交通」也是許多長者生活中面臨的重要課題。隨著年齡增長，身體機能逐漸老化，例如視力、反應速度可能都不如以往，因此不少人上了年紀後都選擇減少自行駕駛汽、機車的頻率，轉而依賴步行以及大眾運輸系統，而捷運系統行駛平穩的特色更符合長者對「行」的需求。六都交易量熱絡的六家醫院中就多達四家現在或未來將具備捷運系統，即反映了這樣需求，也顯示醫療宅及捷運宅的結合更貼近、符合年長者的生活需要。