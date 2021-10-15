台泥攜手國際指標水泥廠 共同宣示2030年減碳25%

台泥 (1101-TW) 響應「全球水泥及混凝土協會」(GCCA)，攜手國際水泥業者宣示於 10 年內達到減碳 25% 的目標；董事長張安平出席 GCCA High Level CEO Panel 時也表示，期待政策與法規面的改革速度能跟上企業減碳的積極度。

全球水泥及混凝土協會由全世界 40 家指標水泥企業所組成，10 月 12 日宣示全新減碳里程碑，分屬美洲、歐洲、亞洲、非洲的水泥業者攜手承諾設定 2030 年減碳 25%，相當於減少 50 億噸二氧化碳，以盡力達成 2050 年淨零碳排目標。

張安平表示，二氧化碳排放和環境間的平衡是人類共同的挑戰，水泥業必須承擔減碳的責任，但產業不可能只靠自己就能解決溫室氣體的問題，水泥業還需要更積極與社會溝通，多方合作。

面對氣候變遷的迫切危機，張安平認為，工藝創新與科技發展或許能為人類社會帶來多一點點的時間，也期待政策與法規面的改革速度能跟上企業減碳的積極度。

而 High Level CEO Panel 除了台泥外，參與的還有美洲 Cemex、歐洲 Heidelberg、印度 Ultratech Cement 等指標企業 CEO，就產業減碳及永續議題進行交流。

台泥 8 月通過環保署審查，取得台灣水泥業第一張「產品碳足跡減量標籤證書」，最快 10 月底台泥水泥產品外包裝上就會出現「減碳標籤」，繼去年 8 月取得環保署發出之第一張水泥產品碳標籤，台泥努力一年內再取得減碳標籤，以積極行動證明減碳決心。

台泥從 2019 年啟動科學減碳計畫，去年 6 月成為大中華區第一家通過科學減碳目標 SBT 的水泥企業，依照聯合國氣候小組 IPCC 科學家與國際能源署的方法學，2025 年碳排放強度與總排碳量較基準年 2016 年降低 11%。